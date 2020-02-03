Самолет Air Canada со сломанным шасси экстренно приземлился в Мадриде

Мадрид, 3 февраля. Пассажирский лайнер компании Air Canada, направлявшийся в Торонто, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Мадрида, сообщает издание El Pais.

Канадский лайнер, выполнявший рейс из испанской столицы в Торонто совершил аварийную посадку из-за поломки шасси при взлете. Сообщается, что обломки шасси попали в двигатель самолета. Лайнеру пришлось летать несколько часов на низкой высоте, чтобы выработать топливо.

«Самолет Air Canada потерял части шасси, которые попали в двигатель, вынудив его объявить аварийную ситуацию. Теперь ему необходимо потратить 3 часа на сжигание топлива», — сообщается в Twitter профсоюза пилотов Испании.

Как сообщают «Известия», на борту самолета находилось 140 пассажиров. По данным испанского издания, аварийная посадка прошла успешно. Пострадавших нет.