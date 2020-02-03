Во Франции жандарм открыл огонь по напавшему на него с ножом человеку

Дьез (Франция), 3 февраля. Неизвестный, вооруженный ножом, напал на французского жандарма в коммуне Дьез, расположенной на востоке страны. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.

По предварительной информации, инцидент произошел в здании жандармерии. Сотруднику правоохранительных органов пришлось открыть огонь по нападавшему.

«Был открыт огонь жандармом в Дьезе в отношении человека, который, как мне сказали, был вооружен ножом», — заявила прокурор Кристьяна Меркури.

Злоумышленник был ранен. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы нападения. Жандарм тоже пострадал во время нападения, получив ранение в руку. Защищаясь от нападавшего, он сначала применил газовый баллончик, а затем открыл огонь из табельного оружия.