Пушков раскритиковал заявление главы МИД Польши о победе в «историческом споре с Россией»

Москва, 3 февраля. Российский сенатор Алексей Пушков дал ответ на заявление министра иностранных Польши Яцека Чапутовича, который высказался о «победе» в историческом споре с Россией. По мнению Пушкова, никакой победы Польша не одерживала.

Российский сенатор написал в своем Twitter, что Чапутович лишь озвучивает миф, который находится в голове польских политиков. Никакой победы Польши в «историческом споре с Россией» не было.

«С точки зрения международного права Россия — страна-победительница во Второй мировой войне. Польша здесь ничего не изменила», — считает он.

Также Пушков напомнил, что невозможно построить прочный фундамент для нормализации диалога между двумя странами на основе жесткой риторики или требования «компенсаций».

Напомним, что министр иностранных дел Польше заявил, что Варшава «определенно выиграла» спор с Россией относительно событий, имевших место в ходе Второй мировой войны. Его заместитель Павел Яблонский ранее выступил с заявлением, в котором указал на «безоговорочное» право Польше требовать «компенсации» со стороны РФ. Российская Госдума уже назвала подобные заявления абсурдными, а официальный представитель МИД Мария Захарова призвала польского дипломата «перестать шаромыжничать».