Богданов обсудил с послом Турции «сделку века», Сирию и Ливию

Москва, 3 февраля. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Турции Мехметом Самсаром ситуацию в Ливии и Сирии, а также реакцию мирового сообщества на предложенною Вашингтоном «сделку века» по ближневосточному урегулированию, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В понедельник Багданов принял Самсара по его просьбе. Стороны обсудили «ряд актуальных аспектов ближневосточной повестки дня с акцентом на задачу эффективного содействия скорейшему урегулированию кризисов в Ливии и Сирии».

Кроме того дипломаты затронули тему урегулирования конфликта Палестины и Израиля после обнародования Соединенными Штатами «сделки века». Самсар и Богданов обсудили реакцию международного сообщества на публикацию документа, в том числе со стороны Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признает легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Еврейское государство, согласно документу, должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооруженных выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на тот факт, что «сделка века» противоречит резолюции Совбеза ООН. Он также усомнился в жизнеспособности плана американского президента, обратив внимание на то, что сами палестинцы уже заявили о своем несогласии с планом Трампа. Их позицию поддержал ряд арабских государств, передавала «Газета.ру».

Напомним, 1 февраля глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил на внеочередном заседании ЛАГ в Каире, что Палестина разрывает отношения с США и Израилем на фоне объявленной Трампом «сделки века».