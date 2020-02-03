Миро поздравила Брежневу с очередным 38-летием

Москва, 3 февраля. Российская певица Вера Брежнева 3 февраля отмечает день рождения, однако возраст звезды остается загадкой для поклонников. Скандальная блогер Лена Миро уверена, что Брежнева уже отмечала свое 38-летие.

Миро опубликовала в Instagram весьма творческую поздравительную открытку ― блогер нарисовала «букет» из шести разноцветных цветков. Миро отметила, что Брежнева уже в который раз празднует свое 38-летие и раскрыла настоящий возраст звезды.

«В который раз свой 38-й день рождения празднует Вера Брежнева. Поздравляю Верунчика с 44-летием!» ― написала Миро.

Запись вызвала бурную реакцию у подписчиков блогера ― одни обвинили Миро в том, что она намеренно приписывает Брежневой лишние годы, другие же признались, что тоже замечали несостыковки в возрасте Брежневой.

«Между 38 и 39 годами женщина живет долгих и счастливых 10 лет!!!» ― пошутила vlcnkanovaelena.

«Мне 32, она пела, когда я еще в школе училась. А тут оп — и ей 38! Как-то не сходится. В свой паспорт я с утра заглянула и проверила, что мне точно 32», ― рассказала yulia_an0803.

«Я вот помню Брежнева пела — я в универе училась, а тут опа — и она младше меня. Как так-то?» ― удивилась busja79.

«Когда я училась в старших классах, то мечтала быть похожей на красавиц из «ВиаГры» — на Веру, на Надю. А теперь ей 38, а мне в этом году 40. Чудеса!» ― добавила elena.shi_.

При этом комментаторы отметили, что для своего возраста Брежнева замечательно выглядит.

«Даже если ей и 44, очень хорошо выглядит. На многих и в 30 без слез не взглянешь», ― отметила oksana_sharrr.

Ранее Брежневу высмеяли за ее новый образ в серой одежде — трико и пуховике. Звезду, которая не уложила волосы и пренебрегла макияжем, сравнили с «бомжом». Но, как и с практически любой критикой, нашлись и те, кто поддержал Брежневу. Фанаты сочли ее наряд по-настоящему модным и интересным.