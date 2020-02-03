Следовавший из Варшавы самолет совершил аварийную посадку в «Пулково»

Санкт-Петербург, 3 февраля. Самолет, следовавший из Варшавы в Санкт-Петербург экстренно приземлился в аэропорту «Пулково». Сообщается, что были выявлены неисправности на борту лайнера.

3 января в «Пулково» совершил аварийную посадку лайнер польской авиакомпании LOT во время рейса Варшава — Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба аэропорта. На штатную работу аэропорта инцидент не повлиял.

В самолете находилось 50 человек, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной экстренной посадки стала неисправность системы на борту лайнера.

Ранее сообщалось об аварийной посадке самолета в Томске. Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга, повредил шасси. В результате экстренной посадки пострадавших нет.