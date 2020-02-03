Путин обсудил ситуацию на мировом рынке нефти с королем Саудовской Аравии

Москва, 3 февраля. Президент Российской Федерации обсудил с королем Саудовской Аравии текущее положение на мировом рынке углеводородов, сообщают в Кремле.

Телефонные переговоры состоялись 3 февраля по инициативе Саудовской Аравии. Владимир Путин и Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подтвердили готовность координировать действия своих государств в формате ОПЕК+ для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка.

Также стороны договорились о продолжении контактов на всех уровнях.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не ожидает выхода Москвы из сделки ОПЕК.

Напомним, в 2019 году Российская Федерация установила рекорд по объемам добычи нефти за период с 1991 года. За год было добыто 560,2 миллиона тонн нефти, что составляет 11,25 миллиона баррелей в сутки. РФ удалось добиться этих результатов, несмотря на сокращение добычи в рамках договоренностей с ОПЕК.