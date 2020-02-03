Ходорковский, оппозиция и «Новая газета» — результаты расследований ФАН

Расследования журналистов, реакция оппозиции и откровения бывших навальнистов — сегодня в Медиагруппе «Патриот» прошла пресс-конференция, посвященная персоне Ходорковского. Журналисты Федерального агентства новостей выяснили, что его команда пытается расширить сферу своего влияния на оппозицию. От несистемной переходит к системной и начинает активно работать с КПРФ.

«Избиратели об этом должны знать, мы об этом должны рассказывать, а избиратели делать осознанный выбор, а правоохранители должны проверять, есть ли в этих деяниях нарушения закона», — отметил главный редактор проекта PolitRussia.com Руслан Осташко.

Проблема, требующая внимания прямо сейчас. Ведь впереди референдум по внесению поправок в Конституцию России, региональные выборы, подготовка к выборам Госдумы. И именно сейчас оппозиция и СМИ, которые из-за рубежа спонсирует Ходорковский, активизируются.

«Ходорковский и его эмиссары начинают активно работать. Вспоминая то, как он это делал 20 лет назад, мы понимаем, что он не изменился, у него просто прибавилось мотивов. Раньше мотивы были только финансовые: наворовать денег, выжать из России побольше денег. Сейчас есть элемент еще мести — он хочет отомстить за то, что его наказали, за то, что он воровал у России», — отмечает гендиректор ФАН Евгений Зубарев.

Под влияние оппозиции попадает в основном молодежь, не укрепленная в своих понятиях, принципах и знаниях, требующая некого бунтарства. Они участвуют в акциях и всевозможных пикетах, сражаясь «За все хорошее против всего плохого», без понимания того, как же это будет реализовано. Молодые парни и девушки выходят на улицы с громкими лозунгами, ведут себя вызывающе, идут на стычки с полицией. Как работает система изнутри рассказывают те, кто был по ту сторону баррикад. Во время пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» участники вышли на связь по скайпу с правозащитником, юристом, Виталием Серукановым. Раньше он был заместителем руководителя штаба Навального в Москве.

«То, что происходит сейчас — это симулятор. Люди пытаются играть в оппозицию, они на этом зарабатывают. Это превратилось в такой доходный бизнес. Я был одним из функционеров коалиции, которые также входили в структуру Ходорковского, и которую спонсировал Михаил Ходорковский. И я помню, как мы внутри штаба Навального относились к людям Ходорковского, к самому Ходорковскому, к нему относились как к клоуну», — признается правозащитник.

На пресс-конференцию в Медиагруппу «Патриот» приглашали всех журналистов, в том числе и оппозиционных. Им предоставили возможность высказаться, объяснить свою точку зрения. Однако, пришли лишь пять человек, да и никаких высказываний или опровержений расследованию ФАН с их стороны не последовало.

«Оппозиционные СМИ очень часто придерживаются односторонней позиции, в рамках продвижения своей информации, которая им нужна, заказная она от господина Ходорковского или придуманная другими лицами, это уже другой вопрос. Судя по сегодняшней конференции, мы видим, что здесь присутствует минимальное количество оппозиционных СМИ и минимальное количество вопросов с их стороны. Я так понимаю, что оппозиционные СМИ, кроме своей позиции, больше нечего не интересует», — заключает руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Сегодня на пресс-конференции сошлись во мнении и в том, что оппозиция, здоровая оппозиция, обязательно нужна. Вот только пока ее попросту не существует.