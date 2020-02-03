В Сети выясняют, что стоит за приветствием Эрдогана «слава Украине»

Москва, 3 февраля. Пользователи Сети нашли объяснение причин появление в приветствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана слов «слава Украине». По мнению россиян, турецкие власти ратуют за увеличение товарооборота между странами. Другие не без сарказма интересуются, угостят ли после этого Эрдогана салом на Украине.

Ранее в понедельник Эрдоган во время визита в Киев поздоровался с почетным караулом словами «Слава Украине!». Как передавал RT, вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским он осмотрел выстроенный перед Мариинским дворцом строй почетного караула, заслушал гимны Турции и Украины.

Интернет-пользователи выразили свои догадки, что стояло за приветствием Эрдогана. «Главная цель — увеличение товарооборота. То есть это «ничего личного, просто бизнес», — цитирует «Царьград» пользователя Twitter. И тут же другие интересуются: «Салом его угостят?».

«Главная цель Эрдогана в Киеве — увеличение товарооборота между странами. Турция хочет продать украинцам больше широпотреба, прицениться к их земельке и попробовать продавить реверс русского газа. Так что его хриплое «слава Украине» — это то самое «ничего личного, просто бизнес»», — написала журналистка Юлия Витязева в своем микроблоге в Twitter.

«В принципе, Турция особо не собирается с кем-либо дружить…» — добавил @RevonenkoSOphie.

«А ведь как улыбался в Сочи, как рвался в Россию…» — напоминает @MLaryss.

Ранее посол Украины в Анкаре Андрей Сибига сообщил, что во время визита Эрдогана в Киев будет подписано соглашение с Зеленским о финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму в 50 миллионов долларов. Кроме того, по его словам, будут подписаны документы в сфере миграционного сотрудничества, соглашения о взаимодействии между службами по чрезвычайным ситуациям, о взаимном признании водительских прав.

Комментируя Федеральному агентству новостей заявление украинского дипломата, глава независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский указал на то, что турецкому лидеру и без «нужд ВСУ» есть, на что потратить такие средства.