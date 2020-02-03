Минобороны РФ сообщило подробности попытки атаки БПЛА на базу «Хмеймим» в Сирии

Дамаск, 3 февраля. Минобороны РФ сообщило подробности очередной попытки атаки беспилотников на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии.

Ранее о том, что к базе приблизились два БПЛА, сообщили сирийские СМИ.

По данным гостелевидения САР, беспилотника было два и оба были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО), размещенными на военном объекте.

В Минобороны в свою очередь сообщили, что неопознанный малый беспилотник неизвестной принадлежности летел к российскому аэродрому со стороны северо-восточной части Средиземного моря и был сбит ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» .

«Воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет», — подчеркнули в министерстве, подчеркнув, что российская авиабаза функционирует в плановом режиме.

Напомним, в минувшую субботу вечером системы ПВО на авиабазе «Хмеймим» также пресекли атаку БПЛА, запущенных террористами. Системы радиоэлектронной борьбы авиабазы перехватили управление дронами и дистанционно вывели их из строя.