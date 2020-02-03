Анкара предоставит Украине 36 млн долларов на покупку турецкой военной техники

Киев, 3 февраля. Турция выделит Украине 36 млн долларов на покупку турецких товаров военного и двойного назначения, об этом говорится в сообщении офиса президента Украины.

Соответствующие межправительственные документы о военно-финансовом сотрудничестве были подписаны в понедельник в Киеве в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину.

«Документами предусматривается выделение турецкой стороной для потребностей Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения», — говорится в сообщении офиса президента Украины.

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что Анкара и Киев намерены расширить военное сотрудничество по пяти направлениям: производство высокоточных противотанковых средств, ремонт и техническая поддержка вертолетов, поставка авиационных двигателей, сотрудничество в области противодействия беспилотным авиационным комплексам, а также в сфере транспортной авиации и тренажерных комплексов.

Комментируя Федеральному агентству новостей намерение Анкары предоставить Киеву средства на покупку военной техники, глава независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский указал на то, что турецкому лидеру и без «нужд ВСУ» есть, на что потратить такие средства.