Украинский депутат обвинил Netflix в российской пропаганде

Киев, 3 февраля. Депутат Рады Никита Потураев американскую развлекательную компанию Netflix в российской пропаганде.

Парламентарий, который является заместителем главы Рады по вопросам гуманитарной и информационной политике, заметил российский сериал «Троцкий» в топе Netflix.

«Чистая пропаганда большевизма! А завтра там появится еще что-то российское!» — сказал Потураев, его слова приводит «Страна.ua».

Подборку американской компании он раскритиковал в ходе обсуждения закона «О медиа». Он отметил, что украинские власти готовы заблокировать зарубежные СМИ с платной подпиской, если те не будут регистрироваться.

В ноябре депутат заявил, что Украина «закопает коммуняцкую идеологию», если Киев отменит мораторий на продажу земли, предназначенную для сельскохозяйственных угодий.

Ранее министр юстиции Украины Дмитрий Малюська заявил, что Киев может подать несколько новых исков против России в международные судебные инстанции. Он пока решил не раскрывать предмет спора. Малюська подчеркнул, что эта инициатива находится на стадии рассмотрения и согласования.

В начале января 2020 года платформа Netlix составила рейтинг самых популярных фильмов и сериалов прошлого года. В список лидеров по количеству просмотров в США вошли сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак» и «Академия «Амбрелла».