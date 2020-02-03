Политолог Шатилов оценил предложение Затулина внести понятие «русские» в Конституцию РФ

Если учитывать этнический состав населения Российской Федерации, то внесение понятия «русские» в конституцию страны обосновано. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Собеседник ФАН оценил предложение депутата Государственной думы Константина Затулина внести изменение в преамбулу Конституции РФ. Во время заседания рабочей группы по изменению конституции 3 февраля Затулин предложил внести следующую формулировку: «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле».

«Учитывая, скажем так, евразийский вектор как во внешней, так и во внутренней политике, такая формулировка вряд ли появится в преамбуле Конституции РФ. Так же, как и поправка, связанная с упоминанием бога», — убежден Шатилов.

По мнению эксперта, современная российская элита весьма поляризована. И против такого рода поправок явно выступят представители либерального лагеря.

«Они всегда настроены против любых идей, так или иначе поддерживающих традиционные ценности», — считает политолог.

Кроме того, упоминание русских как центрального народа Российской Федерации вызовет сопротивление со стороны элит в национальных республиках, уверен Шатилов. Он отметил, что представители некоторых народов России, например татар, считают, что они тоже государствообразующий народ в РФ.

«Я думаю, что Затулин как системный деятель обозначил некую тему, чтобы в какой-то мере оживить дискуссию вокруг поправок в конституцию. Но в реальности вряд ли он рассчитывает, что его предложение будет принято», — резюмировал собеседник ФАН.

Работа по подготовке поправок в Конституцию РФ началась после послания президента России Федеральному собранию, в ходе которого Владимир Путин выступил с подобной инициативой. Согласно опросу ВЦИОМ, порядка 90% россиян поддерживают так называемый социальный блок поправок, в частности предложение законодательно закрепить индексацию пенсий с учетом инфляции.