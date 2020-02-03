Сирия новости 3 февраля 22.30: сирийская армия двигается к Серакибу, в Дейр-эз-Зоре неизвестные застрелили курдского боевика

Сирия, 3 февраля. Сирийская армия двигается к Серакибу. В Дейр-эз-Зоре неизвестные боевики, предположительно из числа ИГИЛ1, застрелили члена «Демократических сил». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: в Идлибе прикрывают наступление сирийской армии к Серакибу.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перерезают пути снабжения джихадистов на юге Идлиба, в Алеппо

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): подозревается в нападении на курдского боевика в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Алеппо при наступлении правительственной армии потеряла ряд боевиков и боевой техники, на юге Идлиба лишилась путей снабжения и отрезана от подкрепления в Серакибе.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: подбила в Алеппо танк сирийской армии.

Курдские вооруженные формирования: потеряли одного боевика в Дейр-эз-Зоре при нападении неизвестных.

Провинция Алеппо

Боевики оппозиции заявили об уничтожении одного танка Сирийской арабской армии (САА) при помощи противотанковой ракетной установки у поселка Сафухан к западу от города Алеппо. Как сообщает новостное агентство Masar Press Net, информации о пострадавших членах экипажа не поступало.

Как передает новостной агентство Al Nour, сирийской армии удалось достигнуть определенного успеха в направлении поселка Мансур. Одновременно с продвижением пехотных войск, ВВС Сирии усилили удары по опорным пунктам джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» в окраинах поселков Кафр-Даль, Мансура и Атариб. Как передает агентство SANA, операция армии привела к нейтрализации ряда террористов, ранению других и уничтожению укреплений, оружия и боеприпасов вместе со складами.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке Дейр-эз-Зора неизвестные убили курдского боевиками из состава «Демократических сил Сирии». Как сообщает агентство Alk Habour, инцидент произошел в поселке Абу-Хардуб где неизвестные с автоматами напали на боевика во время патрулирования. После того как они расстреляли его почти в упор, нападающие скрылись с места преступления. Силы внутренней безопасности SDF подозревают в нападение террористов «Исламского государства». Террористы уже взяли на себя ответственность за сегодняшний расстрел трех членов SDF в поселке Аль-Дахла.

Провинция Идлиб

Сирийская армия совершила рывок и перерезала пути снабжения джихадистов «Тахрир аш-Шам» и аффилированных с ней группировок. Как передает агентство Step News, после боев сирийская армия взяла под свой контроль поселок Найраб и Тарнаба, где до этого боевики обстреливали позиции армии, укрываясь у наблюдательного пункта турецкой армии. После чего правительственные силы перерезали для джихадистов пути снабжения от поселка Ариха до города Серакиб. Теперь, когда перерезаны пути снабжения для конвоев подкрепления отрядам джихадистов в Серакибе, САА говорится к штурму города.

ВВС Сирии продолжает наносить удары с воздуха по укрепления джихадистов в районе Аль-Бара, как передает портал Baladi News. Информация о потерях радикалов в живой силе и боевой технике пока что уточняется.

Провинция Хасака

По данным агентство Alk Habour, российская военная полиция провела сегодня патрулирование на севере провинции по маршруту на автомагистрали М-4 и в районе поселка Тель-Тамр. Как сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, турецкая сторона сегодня не прибыла в назначенное время для совместного патрулирования и российская сторона провела его в одностороннем порядке.

1 Организация запрещена на территории РФ.