Мать Тимати объяснила, почему не фотографируется с новой пассией сына

Москва, 3 февраля. Мать рэпера Тимати Симона невзлюбила новую девушку сына Анастасию Решетову. Хотя Настя и родила ей внука Ратмира, Симона ведет себя так, словно не считает девушку членом своей семьи.

Напомним, малыш появился на свет осенью прошлого года. Тогда снимками с ним хвастался в Сети и сам Тимати, и Симона. Однако с самой Анастасией мать музыканта почти не фотографируется, зато в ее профиле в Instagram полно фото с дочерью рэпера от первого брака Алисой и ее мамой Аленой Шишковой. Подписчики заметили такой перекос и напрямую спросили об этом Симону.

«Почему так мало фото Насти в профиле? Такое чувство, что не считаете ее членом семьи», — написала одна из пользовательниц.

В ответ Симона заявила, что никогда не мечтала о дочери. Ясности это не прибавило: кто-то решил, что это сарказм, кто-то продолжил считать, что мать Тимати и его новая пассия действительно просто не переносят друг друга, пишет портал Starhit.

Высказывались мнения о том, что Анастасия плохо относится к Симоне из-за того, что ревнует ее к маленькой Алисе. Мол, все внимание уделяется малышке, как будто новая семья не существует. Еще одна гипотеза связана с тем, что Решетова не приемлет методов воспитания, которые использует Симона, поэтому хочет сама заниматься ребенком. В связи с таким предположением многие вспомнили, как в прошлом году Алиса читала стихотворение и неожиданно стала облизывать палец на ноге своей бабушки. Все это попало на видео и вызвало настоящую бурю в соцсетях. Симона тогда заявила, что это была игра.

Так или иначе, есть и такие поклонники, которые не просто перемывают кости двум женщинам, но искренне надеются, что когда-нибудь Симона и Настя будут жить в мире и согласии. К тому же и Решетова недавно призналась, что ей нужна поддержка, ведь Тимати часто находится в разъездах.