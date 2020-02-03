Смартфоны BlackBerry исчезнут с рынка

Пекин, 3 февраля. Китайская компания TCL Communication, владеющая брендом BlackBerry, планирует прекратить производство смартфонов этой марки. Об этом говорится в сообщении в Twitter.

Представители компании объявили, что телефоны BlackBerry вскоре исчезнут с рынка — 31 августа 2020 года прекратятся продажи. Производитель заверил, что будет в течение двух лет обслуживать смартфоны, приобретенные пользователями до этой даты.

«[TCL Communication] больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства BlackBerry», — говорится в сообщении.

Компания поблагодарила своих клиентов и партнеров бренда и выразила надежду, что TCL Communication и BlackBerry Limited ждет светлое будущее.

Первые устройства BlackBerry выглядели как пейджеры с большим экраном. Компания Research In Motion впервые представила тогда еще беспроводной коммуникатор в 1997 году. Со временем бразды правления перешли к компании TCL Communications, а гаджеты обзавелись новыми функциями, в частности продукция BlackBerry стала узнаваемой по QWERTY-клавиатуре.

Ранее информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник сообщило о планах Apple выпустить дешевый iPhone. Согласно сведениям издания, бюджетный смартфон будет похож по дизайну на iPhone 8, диагональ экрана, по предварительным данным, составит 4,7 дюйма. Выпуск бюджетного девайса связан с тем, что «яблочная» корпорация хочет расширить свое присутствие на рынке мобильных гаджетов.