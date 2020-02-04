Little Big, ZIVERT или Панайотов — кто представит Россию на Евровидении-2020

Среди претендентов на участие в Евровидении-2020 от России, помимо 35-летнего уроженца Украины Александра Панайотова, который давно рвется попасть на этот конкурс, названы сверхпопулярная группа Little Big, Полина Гагарина, ZIVERT, представитель Казахстана Димаш и другие исполнители. Окончательный выбор — за Первым каналом.

Пользователи Интернета обрадовались появлению во главе списка ZIVERT и Little Big, что, возможно, огорчило колумниста ФАН Вадима Манукяна, фаворит которого — только Панайотов. Своими соображениями, почему именно этот певец достоин Евровидения, Манукян поделился с Федеральным агентством новостей.

Вадим Манукян: Пришло время Панайотова!

По-прежнему ратую только за Александра Панайотова как претендента от России на Евровидение-2020 и напомню историю его попыток покорить главный европейский песенный конкурс. Напомню также о заявлении Игоря Крутого о 90% вероятности выдвижения именно Панайотова.

Через тернии к Евровидению

Александр Панайотов долгие годы был настоящим бриллиантом, которому никак не могли найти достойной оправы. Первые шаги на российском телевидении он сделал еще в далеком 2002 году. Вокальный проект «Стань звездой», в котором Александр дошел до финала, стал для него путевкой в российский шоу-бизнес.

Однако по-настоящему знаменитым Панайотов стал год спустя, когда занял второе место в проекте «Народный артист». Он заключил семилетний контракт с продюсерским центром FBI Music, и началась его активная гастрольная деятельность. За эти годы певец выпустил пару сольных альбомов.

Именно тогда Александр начал делать первые попытки попасть на Евровидение. В 2005 году, еще в дуэте, он начал с пятого места на национальном отборе. В 2007-м по результатам закрытого отбора стал уже вторым, и эта цифра его преследует практически всю жизнь. В 2008 году снова попытка — и снова второй. Тогда триумфатором стал Дима Билан, который не прочь повторить тогдашний успех.

Отчаявшись пробиться через российский отбор, в 2009 году Панайотов предпринял попытку победить на украинском. Однако и здесь его ждало снова второе место, а на конкурс поехала Светлана Лобода. В 2010 году Александр вернулся в российский отбор, но его результаты стали еще хуже: лишь шестое место. Тем временем закончился его контракт с FBI Music, и Панайотов ушел в свободное плавание.

За шесть лет певец выпустил несколько хитов и сольных программ, а в 2015 году блистательно выступил с оркестром Олега Лундстрема в Нью-Йорке. Мероприятие проходило в зале Генассамблеи ООН и было посвящено 70-летию окончания Второй мировой войны. Однако все эти годы Александра практически не было видно на российском телевидении.

Все решил случай

Триумфальное возвращение Александра Панайотова на российское ТВ произошло в 2016 году. Все решил случай. Александр пришел на шоу «Голос», в ходе слепого прослушивания к нему повернулись все наставники, и он выбрал Григория Лепса, то ли в шутку, то ли всерьез пообещавшего протекцию.

Надо сказать, Александр не ошибся. Тогда же Панайотов снова вспомнил о своей мечте покорить Евровидение. В 2017 году он предложил свою кандидатуру на поездку в Киев от России. Панайотов хотел ехать с миссией, «которая бы всех объединила и примирила, с песней, которая бы смогла растопить сердца».

Тогда казалось, что европейский конкурс уже у него в руках, но помешала политика. Дело в том, что Джамала в 2016 году выиграла с политической песней, и это сыграло не на руку Панайотову. В последний момент гендиректор Первого канала Константин Эрнст решил отправить на конкурс от России певицу Юлию Самойлову. При тогдашнем президенте Украины Петре Порошенко и его клике, разумеется, для украинских властей оказалось невозможным впустить в страну представительницу РФ, посетившую Крым.

Произошел грандиозный скандал, руководство Евровидения было шокировано поведением Украины, которая отказала участнице с ограниченными возможностями в поездке в Киев. Финалом этой истории стал отказ России посылать другого представителя, и в день полуфинала Евровидения Юлия Самойлова пела свою конкурсную песню в Севастополе. В 2018 году она все же попала на конкурс, но в итоге провалилась, даже не выйдя в финал.

А в 2019 году о себе снова успешно напомнил Сергей Лазарев, занявший почетное третье место.

Пришло время Панайотова!

Александр Панайотов не даст соврать: мы с ним общаемся по поводу его участия в Евровидении в Роттердаме еще с мая 2019 года. Больше всего Александр боится, что в последний момент звезды снова развернулся не в его сторону. Однако уже год назад я понимал: пришло время Панайотова! И поедет в 2020 году в Роттердам именно он.

Публично об этом я не высказывался до ноября, чтобы снова в последний момент не спугнуть удачу Александра. Но в результате я оказался первым из публичных людей, кто сказал, что Александр Панайотов — претендент №1 на поездку от России на Евровидение в 2020 году. Затем в интервью мне это подтвердил Владимир Пресняков-старший, с которым согласились и другие музыканты.

И вот Игорь Крутой заявил о 90% уверенности, что Первый канал пошлет именно Панайотова. Уверен, так и будет, и на этот раз Эрнст сделает ставку именно на Александра. Самое время украинцу представить Россию на Евровидении! Надеюсь, в 2020 году звезды, наконец, сошлись для Панайотова!