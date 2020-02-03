Украина собирается подать против России пару новых исков в международные суды

Киев, 3 февраля. Украина может подать один-два новых иска против России в международные суды, заявил министр юстиции этой страны Денис Малюська.

По словам политика, сейчас ведомство рассматривает обоснованность и возможность подачи исковых заявлений. При этом он отметил, что произойти это может в ближайшее время. При этом предмет подачи исков Малюська не раскрыл, заявив, что пока это «вопрос инициативы».

«Подадим, а потом сообщим. Поскольку с той стороны тоже за нами следят», — сказал он в интервью изданию «Главком».

Пока, как уточнил министр, Киев находится на этапе сбора доказательств и обоснований.

«Пусть это будет сюрпризом», — добавил Малюська.

Он также напомнил, что сейчас украинский Минюст ведет пять исков против России и все они находятся «на стадии определения».

«Если суд признает, что компетентен их рассматривать, тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика», — сказал министр.

Тут же глава украинского министерства посетовал, что международные судебные разбирательства занимают годы, но ускорить эти процессы невозможно.