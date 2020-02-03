Турецкие военные не прибыли на совместное с РФ патрулирование в Сирии

Дамаск, 3 января. Турецкие военные не участвовали в совместном с Россией патрулировании в Сирии. Российские военнослужащие провели его самостоятельно, об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

«В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование», ― рассказал Боренков.

Напомним, лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Ранее турецкие войска попали под обстрел в Идлибе. В результате четыре турецких военных погибли, 9 получили ранения. Центр примирения враждующих сторон в САР сообщил, что турецкие военные не уведомили Россию о своих передвижениях в Идлибе. В Минобороны РФ также опровергли заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкие ВВС после обстрела нанесли удары по 40 объектам в Сирии.