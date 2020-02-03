Иудеи, буддисты и католики не сошлись во мнении о месте бога в Конституции России

Представителям католиков и буддистов России непонятно предложение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла о внесении поправки в Конституцию РФ, которая бы закрепила упоминание бога. Об этом руководители и участники религиозных объединений рассказали в интервью Федеральному агентству новостей.

«Вообще не понимаю»

«Как это — внести, включить бога в закон? Вообще не понимаю. В каком варианте? В каком понимании внести именно слово «бог» в конституцию? Чтобы само слово «бог» просто существовало, и государство его признало бы?», — недоумевает пресс-секретарь буддийской традиционной сангхи России Борис Балданов.

Представитель одной из крупнейших буддийских общин нашей страны также пояснил, что в их религии вообще отсутствует понятие о боге-создателе всего.

«Буддисты бога-создателя отрицают вообще. Бог есть на самом деле, но он в другом понимании у нас. У нас такого единого бога не признают в буддизме. Это существо вышло за пределы Сансары, и оно — не бог-создатель. Сопоставимое понятие богу у нас есть — это Будда», — объяснил Балданов.

Ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о предложении патриарха Кирилла закрепить упоминание о боге в главном законе страны аналогично тексту российского гимна.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался бог. Если в гимне может быть «хранимая богом родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей конституции?», — процитировал патриарха Легойда.

Предложение предстоятеля РПЦ вызвало широкое общественное обсуждение места религии и упоминания бога в главном документе страны.

Пожелание услышать более конкретные формулировки о включении упоминания бога в текст Конституции РФ высказала и председатель Союза мусульманских женщин России и Татарстана Наиля Зиганшина.

«Было бы прекрасно, если бы сам патриарх Кирилл аргументировал, объяснил, что он имел в виду», —заявила собеседница ФАН.

Зиганшина обратила внимание, что сегодня мы живем в светском государстве и к этому все давно привыкли.

«А все-таки канонов нам никто же не запрещает придерживаться. У нас храмы строятся, развиваются. Если даже в конституции это не прописано, то все равно религиозные аспекты занимают все наше сердце, то есть мы подчиняемся, мы выполняем», — поделилась своим мнением глава Союза мусульманских женщин.

Возможное появление упоминания бога в главном законе страны может сделать неверующих нарушителями закона, убеждена Наиля Зиганшина.

«Конституция — это закон, и если ты что-то не исполнишь, уже как бы грозит какое-то наказание. Закон Всевышнего — это те законы, которые ниспосланы людям от Всевышнего и наказывать имеет право только Всевышний. Поэтому конституция к этому, по-моему, никакого отношения не имеет», — добавила собеседница ФАН.

«Это все будет с его благословления»

Бывший генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве монсеньор Сергей Тимашов, напротив, отметил, что наличие упоминания бога в других государствах не предполагает обязанности в него верить для всех граждан.

«Ближайший пример у нас, наверное, — Соединенные Штаты Америки. О других не скажу, но знаю, что это регулярно случается именно в преамбуле. У нас есть бог в гимне, простите. Ну и что? Каждый гражданин обязан этот гимн знать и присоединяться к его пению. Это не значит, что он при этом должен что-то еще делать», — отметил священник.

Бывший генеральный викарий монсеньор также поделился своим отношением к идее православного патриарха.

«Не вижу в этом (предложении патриарха Кирилла. — Прим. ФАН) ничего плохого, но и ничего обязательного тоже не нахожу», — заявил Тимашов.

Примечательно, что главный раввин России предложение предстоятеля РПЦ всецело поддержал.

«Религия и государство отделены (друг от друга), но это не значит, что нужно забыть о боге, и что его присутствие в нашей жизни — что-то страшное или негативное, — отметил он. — Наоборот! Это только поможет человеку стать сильней, более уверенней (в себе) и так далее», — сказал Лазар в интервью ФАН.

По мнению Лазара, упоминание о том, что мы все находимся под влиянием, под руководством бога, дает человеку правильный ориентир в жизни.

«Сегодня в России уважение к таким ценностям — это, наверное, одна из главных основ и уникальность нашей страны, — сказал собеседник ФАН. — Все эти нормы этики, нормы морали идут от бога, и они очень нужны обществу. Я думаю, что это так же, как, например, в разных странах держится Библия во время присяги».

Не зря же многие люди говорят «Пусть бог поможет мне», подчеркнул Лазар.

«Это все будет с его благословления, — добавил он. — Для нашей страны (такая) связь с вечным — точно только в плюс».

Мировой опыт

Между тем, упоминание бога встречается в конституциях других государств. Так, например, преамбула принятого в 1949 году основного закона ФРГ начинается с упоминания о боге.

«Сознавая свою ответственность перед богом и людьми, воодушевленный желанием служить миру во всем мире как равноправное звено объединенной Европе, немецкий народ принял в силу своей конституционной власти настоящий Основной закон», — говорится в первом же предложении главного закона Германии.

Обращение к богу предваряет текст Конституции Венгрии, принятой относительно недавно — в апреле 2011 года. Слова «Боже, благослови Венгрию» появляются еще до начала преамбулы. В основном тексте подчеркивается роль христианской религии для государства.

«Мы гордимся тем, что наш король Святой Стефан заложил твердый фундамент венгерского государства, и тысячу лет назад наша страна стала частью христианской Европы. … Мы признаем роль христианства в сохранении государственности. Мы ценим различные религиозные традиции нашей страны», — говорится в главном венгерском законе.



В конституции Польши бог упоминается как источник универсальных ценностей, которые объединяют как верующих, так и атеистов.

«Мы, Польская Нация,— все граждане Республики, как верующие в бога — источник правды, справедливости, добра и красоты, так и не разделяющие этой веры, а выводящие эти универсальные ценности из иных источников…», — так определяет себя в своем основном документе польский народ.

Однако далеко не все европейские конституции содержат обращения или упоминания бога. Так называемые nominatio Dei, или косвенные ссылки на Бога, встречается также в основных законах Ирландии, Дании, Греции, Швейцарии. Однако большинство европейских государств не включили подобных упоминаний в тексты своих законов.

Религиозная составляющая отсутствует и в общем договоре стран-членов Евросоюза. При составлении документа в 2004 году против появления в тексте слова «Бог» выступили Германия и Франция, позже эта позиция была поддержана большинством.

Формулировка nominatio Dei встречается также в основных законах Канады, Аргентины, ЮАР, Египта.

Соединенные Штаты Америки, размещающие свой девиз «In God we trust» на каждой долларовой банкноте, при этом не включили прямых упоминаний Всевышнего в главный закон страны. Но год подписания конституции обозначен как «год нашего Господа».

«Утверждено на Конвенте по единодушному согласию присутствующих штатов в семнадцатый день сентября в год Господа нашего тысяча семьсот восемьдесят седьмой и независимости Соединенных Штатов Америки двенадцатый, в свидетельство чего мы здесь подписались нашими именами», — говорится в заключении Конституции США.

Мусульманская Турция, несмотря на распространенное мнение о проникновении религиозных норм и ограничений во многие сферы жизни, категорично подчеркивает «светскость» государства в своей конституции.

«Святые религиозные чувства, как того требует принцип светскости, никоим образом не должны смешиваться с делами и политикой государства», — говорится в документе.

Несмотря на разносторонний опыт стран мира в этом вопросе и разные точки зрения среди граждан России, предложение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, как и другие предложения о внесении поправок в конституцию, будет внимательно изучено. Об этом 3 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, в январе президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию предложил несколько социальных и административных реформ, требующих закрепления в Конституции РФ. Для обсуждения и подготовки поправок была создана специальная рабочая группа. Предполагается, что подготовленные ею предложения сначала будут вынесены на утверждение в парламент, а затем — на всероссийское голосование. И только после этого поправки подпишет президент.

Члены рабочей группы получили уже около 100 поправок. Законопроект о поправках к конституции был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января. Вскоре должно состояться второе чтение.