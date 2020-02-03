Эксперты «Яндекс.Маркета» назвали лучшие гаджеты десятилетия

Москва, 3 февраля. Эксперты «Яндекс.Маркета» составили список главных гаджетов прошедшего десятилетия, среди которых оказались такие категории устройств, как смартфоны, планшеты, беспроводные Bluetooth-наушники и другие активно используемые девайсы.

Среди смартфонов безусловными лидерами стали устройства от гигантов Samsung, Apple и Xiaomi. Отдельно аналитики отметили Samsung Galaxy, ставший одним из первых смартфонов с беспроводным зарядным устройством, и линейку Redmi Note от Xiaomi, отличившуюся высоким качеством сборки и относительно низкой ценой.

В категории планшетов специалисты обратили внимание на iPad от Apple — эксперты сошлись во мнении, что устройство отлично адаптировано для игр, просмотра фильмов и чтения книг.

«Гаджет отличается качественным экраном и идеальным соотношением удобства операционной системы и долгого времени работы», — говорится в пресс-релизе.

Первое место среди ноутбуков «Яндекс.Маркет» также отвел устройству от «яблочной» корпорации, которая за первый квартал наступившего финансового года смогла добиться рекордной в своей истории прибыли, заработав 22,2 миллиарда долларов. В MacBook Air специалисты оценили качество сборки, продолжительность режима работы и хорошую производительность.

Как уточнили в сервисе интернет-покупок, в основном пользователи искали ноутбуки классического типа (на них пришлось около 68% запросов), в то время как ноутбуки-планшеты оказались самыми непопулярными (на них зафиксировано меньше 1% переходов).

Лучшими беспроводными Bluetooth-наушниками стали AirPods от Apple. У них была отмечена простота использования, отсутствие проводов и возможность долгой работы без подзарядки.

За качество звука, дизайн, продолжительное время автономной работы и защищенность от влаги в категории портативных колонок первыми стали устройства известной американской компании JBL.

Также эксперты «Яндекс.Маркета» выделили лучшую экшн-камеру (GoPro), игровую приставку (Sony PlayStation) и дрон (Phantom DJI).