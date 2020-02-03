В ОП РФ призвали ввести систему фактчекинга фейковых новостей. ФАН-ТВ

За последний месяц в социальных сетях началась паника по поводу распространения коронавируса из Китая. Зарегистрировано более 200 сообщений с разных аккаунтов, способных вызвать тревожные настроения у пользователей. Глава комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил необходимость усиления ответственности за распространение недостоверной информации, а также введение системы проверки фактов постов в соцсетях.

«Необходимо внедрение, для начала на базе российских социальных сетей, инструментов фактчекинга. И Facebook, и Instagram, при всех наших к ним претензиях по другим вопросам, они как раз по коронавирусу ввели подобные инструменты и блокируют нещадно за распространение информации, в том числе и теории заговоров», — отметил Александр Малькевич.

Механизм фактчекинга постов должен работать на базе специального алгоритма достоверной информации, то есть отличать сведения в почте пользователей и сводку информационных агентств. В ходе круглого стола обсудили тему оскорбления и угроз через интернет.

«Нам нужно принять политическое решение, и как бы это странно не звучало, пойти от человека. У нас сегодня бремя доказывания, что плюнул верблюд, лежит на пострадавшем. Мы приходим, мы жалуемся, пишем заявления, мы идем в суды, и пытаемся доказать, что то, что написано, то, что снято, то, что размещено — это неправда, это является угрозой оскорблением и требует какой-то реакции. Вот эту перевернутую пирамиду нужно поставить на землю», — рассказал первый зампред Комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.

«Угрозы в интернете должны наказываться с помощью уголовного кодекса. Мы выяснили, что сегодня не работают все эти увещевания, переписки. Ответственность за оскорбления тоже должна быть прописана, она должна быть реально ощутима», — пояснил Александр Малькевич.

20 января была запущена единая электронная платформа для людей, которые хотят пожаловаться на фейковые новости и случаи оскорбления госсимволов. Сайты «Доступа нет» и «Фейкам нет» позволяют упростить процедуру подачи жалоб, провести предварительную экспертизу и принять решение по законодательно запрещенному контенту.