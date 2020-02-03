Системы ПВО авиабазы «Хмеймим» сбили беспилотники террористов

Дамаск, 3 февраля. Системы противовоздушной обороны (ПВО), размещенные на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии, сбили два беспилотника, которые запустили боевики. Об этом сообщили местные СМИ.

«Противовоздушная оборона на авиабазе «Хмеймим» сбила два БПЛА рядом с ней», — говорится в сообщении.

Жители расположенных поблизости населенных пунктов слышали взрывы в результате работы систем ПВО.

В субботу вечером системы ПВО на авиабазе «Хмеймим» в Сирии пресекли атаку БПЛА, запущенных террористами. Системы радиоэлектронной борьбы авиабазы перехватили управление дронами и дистанционно вывели их из строя.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований и приступили к восстановлению инфраструктуры.