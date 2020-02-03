Британец рассказал, как излечился от коронавируса «дедовским способом»

Лондон, 3 февраля. Учитель английского языка из Уэльса Конор Рид стал одним из первых, кто заразился коронавирусом в китайской Ухани. Британец рассказал, как ему удалось излечиться от заболевания.

По словам Рида, он живет в Китае уже три года, последние полгода ― в Ухани. Пару месяцев назад Рида госпитализировали с сильным кашлем и затрудненным дыханием. Врачи прописали британцу антибиотики, однако Рид решил лечиться самостоятельно ― старым «дедовским способом». По его словам, он использовал ингалятор и пил горячий виски с медом. Британец уверен, что именно это помогло ему победить заболевание.

Рид узнал о том, что переболел коронавирусом лишь через две недели после выздоровления, об этом ему сообщили медики.

Первая вспышка неизвестной ранее болезни была зафиксирована в декабре 2019 года в провинции Хубэй, предположительно, на рынке диких животных в городе Ухань. Всего вирус охватил 22 страны, в числе которых и Россия. В РФ первые случаи заражения произошли в Тюменской области и Забайкальском крае. Состояние двух заболевших пневмонией 2019-nCoV медиками оценивается как удовлетворительное.

Роспотребнадзор призвал соблюдать правила гигиены для недопущения распространения новой болезни. В ведомстве советуют мыть руки после посещения транспорта и общественных мест, перед принятием и приготовлением пищи.

С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем.