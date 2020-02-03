Менеджер по развитию в «Киви» рассказал о новом сервисе проверки онлайн-платежей

Сервис «100% гарантия платежа» от АО «Киви» стал победителем девятой ежегодной премии «Время инноваций — 2019» в номинации «Финансовые услуги». О том, почему возникла необходимость разработки именно такого сервиса, а также о методах проверки переводов, о кибербезопасности и будущем финансового IT-рынка в России рассказала менеджер по развитию продуктов компании «Киви» Мария Леонова.

— Мария, в связи с чем возникла сама идея разработки такого сервиса, как «100% гарантия платежа»?

— В наш call-центр ежедневно поступали звонки с вопросом «Дошли ли деньги?». Мы хотели дать людям возможность самостоятельно проверять статус платежа — экономить их силы и время. «100% гарантия платежа» — новый сервис, позволяющий сделать это практически в момент оплаты через QIWI- терминал. Клиент совершает платеж и получает стандартный чек с напечатанным на нем QR-кодом, этот же код дублируется на экране. Пользователь просто сканирует QR-код камерой своего гаджета, и ответ о статусе платежа молниеносно выводится на экране мобильного устройства.

Он, кстати, всегда положительный. И вот, почему. Сервис создает и «проталкивает» платеж в случае, если в момент оплаты в терминале произошел сбой интернет-соединения, нарушение работы GSM-модема или любая другая техническая проблема. Мы нередко разбирали кейсы, когда у клиента на руках был чек, но платежа в системе зафиксировано не было. Данная разработка позволяет создавать и «проталкивать» платежи в случае сбоя соединения с помощью самого клиента. Работает 24/7 и гарантирует поступление платежа на 100%.

— Насколько востребована эта услуга?

— В первые два месяца сервисом воспользовалось порядка миллиона человек по всей стране. И эта цифра неуклонно растет. Мы видим статистику обращений в call-центр по вопросу «Дошли ли деньги?» — она упала на 10%. В размерах страны это довольно внушительная цифра.

— Какие еще инновационные услуги для клиентов сейчас находятся в разработке у компании?

— Ключевая компетенция QIWI — в разработке и развитии платформенных решений для бизнеса и пользователей. Что это значит? Платформа — это IT-решение, которое связывает бизнес и пользователя, бизнес и сотрудника, пользователя и пользователя и т.д. У нас несколько ключевых аудиторий — это пользователи QIWI-кошелька, виртуальной и пластиковой банковской карты QIWI Visa. Среди B2B-аудиторий ключевыми можно назвать банки, ритейл, промышленные компании. Среди новых важных аудиторий для нас являются предприниматели, таксопарки, самозанятые граждане и другие сегменты, для которых мы создаем кастомизированные решения, помогая наладить платежи и перейти на полноценно безналичный расчет.

Например, в этом году мы разработали и запустили решение «Таксиагрегатор» — решение для динамично растущего рынка такси. С его помощью таксопарки могут автоматизировать выплаты водителям такси в безналичной форме. Здесь мы не только облегчаем жизнь таксопаркам и водителям, но и помогаем перевести наличные денежные потоки в прозрачное, налогооблагаемое русло. Той же логики придерживается наше решение «Выплаты самозанятым», которое поможет юридическому лицу проверить статус самозанятого в ФНС и произвести в автоматизированном режиме оплату за оказанные услуги. После чего самозанятый совершает уплату соответствующего налога. Есть и нишевые решения, такие как Qampus — наш корпоративный портал обучения, которым мы пользовались внутри, а теперь решили вывести на рынок как платформенный продукт.

— Какая система безопасности предусмотрена в компании для проверки незаконных переводов?

— У QIWI богатый опыт в совершенствовании методов и механизмов выявления сомнительных финансовых операций, мы постоянно развиваем процессы фрод-мониторинга. Благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, анализа системной информации, синтезированию данных и специальных алгоритмов были сформированы различные критерии для выявления подозрительных операций.

На этой неделе мы внедрили новый алгоритм, который отслеживает исторические потоки незаконных операций и формирует на их базе поведенческую модель, которая оценивает как сумму, потенциальное назначение, так и причастность к кластерам недобросовестных клиентов. Модель обогащается данными из внешних источников и позволяет обнаруживать потенциально «плохие» платежи с высокой точностью. При подозрении они попадают на дополнительную проверку для проведения как автоматизированного, так и ручного анализа. Работа по совершенствованию механизмов в части безопасности ведется постоянно.

— Какие основные тренды финансового IT-рынка вы видите в перспективе? Как он будет развиваться?

— В 2019 году в финансовой сфере укрепился ряд тенденций, которые обещают найти свое развитие в 2020-м. Некоторые из них можно назвать основополагающими — они определяют общий вектор развития финансовых и околофинансовых компаний.

В частности, сюда относятся цифровые платформы — системы, помогающие связать между собой поставщиков товаров и услуг и их потребителей. По такому принципу работают всем известные Uber, Upwork, eBay и Airbnb. Простота и функциональность сервиса — ключевые ориентиры. Платформизация начинает проникать и в государственную сферу: этой осенью была утверждена «дорожная карта» по созданию цифровой платформы госуправления.

С этой тенденцией тесно связана еще одна — переход к так называемой экономике совместного потребления, или sharing economy. Шеринговые сервисы в последние годы крайне динамично развиваются, становясь угрозой для традиционных рынков.

Нельзя не упомянуть омниканальную персонализацию: современный пользователь хочет иметь возможность совершать покупки с разных устройств, не вводя каждый раз данные заново. Еще одна важная тенденция в розничном ритейле связана с постепенным отказом от пластиковых карт: как несколько лет назад пластик занял место бумажных денег, так сейчас он сменяется бесконтактными платежами (Samsung pay, Apple Pay) и при помощи платежных QR-кодов.

Наконец, нужно сказать про тенденции в области кибербезопасности. Сейчас это одно из самых важных направлений работы бизнеса: с развитием цифровых решений более сложными становятся и инструменты мошенников. Поэтому одной из ключевых задач компаний становится защита данных.