Продажи Конституции РФ на Ozon взлетели на 30%

Москва, 3 февраля. Россияне раскупают Конституцию РФ как горячие пирожки на морозе. Так, в интернет-магазине Ozon ее продажи подскочили на 30%, а многие крупные издательства продают Основной закон страны с пометкой бестселлер.

По словам директора по связям с общественностью Ozon Марии Заикиной, такой ажиотаж связан с активным обсуждением поправок в конституцию. На фоне этого интернет-магазин запустил акцию «Последний шанс купить», и пользователи откликнулись на нее очень активно.

«Такая покупка со временем может стать дополнением к коллекции или, например, учебным материалом для исследовательских работ истории конституционного права», — рассказала Заикина в комментарии телеканалу «Царьград».

Как сообщала ранее «Газета.ру», президентский законопроект о внесении поправок в конституцию был внесен в Госдуму 20 января. 23 января документ был одобрен в первом чтении. Второе чтение должно пройти на следующей неделе. Пока продолжается сбор поправок, среди них и изменения в преамбулу конституции.

Патриарх Кирилл, к примеру, предложил включении в преамбулу конституции упоминание о боге. С таким же предложением позже выступил и замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.

3 февраля вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что в конституции нужно зафиксировать, что семьей и браком в России считаются отношения мужчины и женщины. Тогда, по мнению политика, Совет Европы перестанет задавать РФ те же вопросы, что и европейским странам.