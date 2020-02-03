Менеджер Бузовой прокомментировал «позорное» выступление певицы в Ростове

Ростов, 3 февраля. PR-директор Ольги Бузовой прокомментировал скандал из-за «позорного» выступления певицы на корпоративе в Ростове.

1 февраля Ольга Бузова спела перед сотрудниками местной сети супермаркетов. Однако слушателям не понравилось ни ее поведение, ни сам концерт. При этом звезда как всегда требовала внимания к своей персоне.

«Мы не видели никакой критики, ничего не видели. Это было стандартное корпоративное выступление», — заявил Антон Богославский, его слова приводит Nation News.

Гостям корпоратива не понравилось, что Бузова пела под фонограмму и часто не попадала в ноты. Разумеется, нашлись и те, кто подпевал вместе с певицей.

В команде Бузовой считают, что корпоратив прошел стандартно. Все присутствующие остались довольны. Однако некоторые СМИ рассказали о требованиях певицы. По данным портала Donday, она хотела, чтобы каждый из гостей был обеспечен цветами.

Бузова рассчитывала, что все букеты цветов подарят только ей. Певица также заказала, чтобы на закрытый корпоратив ее привезли на дорогой иномарке Maybach.

Ранее были названы исполнители из в шорт-листа претендентов на участие в международном музыкальном конкурсе Eurovision. Среди них есть группа Little Big, Полина Гагарина, Александр Панайотов и Ольга Бузова.

Напомним, что сингл Бузовой «Мало половин» стал платиновым в России, он был продан более 50 тысяч раз.