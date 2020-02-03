Регионы-лидеры по убыли и росту населения России

Росстат обнародовал информацию по росту и убыли населения России в 2019 году. В соответствии с ней, самый большой демографический спад в прошлом году был зафиксирован в Приволжском федеральном округе, а всплеск рождаемости — на Северном Кавказе. Подробности — в инфографике Федерального агентства новостей.

По информации Росстата, лидерами по убыли населения в 2019 году стали Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. В них количество населения в прошлом году уменьшилось на 110,8 тысячи человек, 54,2 тысячи человек и 21,3 тысячи человек соответственно.

Если же говорить об отдельных регионах, то самая высокая убыль населения за 2019 год зафиксирована в Саратовской области (минус 19 тысяч человек), Омской области (17,6 тысячи человек), Кемеровской области (16,5 тысячи человек), в Алтайском крае (15,8 тысячи человек) и Волгоградской области (15,8 тысячи человек).

Что же касается рождаемости, то в этом плане лидируют Северо-Кавказский, Центральный, Южный, Уральский и Северо-Западный федеральные округа. За прошлый год население в них выросло на 62, 61,4, 11,6, 10,4 и 5,2 тысячи человек соответственно. А регионами-лидерами по росту населения за 2019 год стали Московская область (плюс 88 тысячи человек), Москва (плюс 77,2 тысячи человек), Тюменская область (плюс 31,8 тысячи человек), Краснодарский край (плюс 29,6 тысячи человек) и Ленинградская область (плюс 28,5 тысячи человек).