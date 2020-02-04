Сирия новости 4 февраля 07.00: ПВО отразило нападение на «Хмеймим», САА отрезала снабжение террористов в Серакибе

Сирия, 4 февраля. Российские средства ПВО отразили нападение беспилотников на «Хмеймим», передовые части САА продвигаются в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку беспилотников на авиабазу «Хмеймим», достигли трассы М4 в Идлибе и приближаются к столице провинции, закрыли пропускной пункт в Хасаке.

Армия Турции и союзные силы: ввели новый конвой на территорию Идлиба, продолжили наносить удары по САА в Идлибе, нанесли артиллерийский удар по району Телль-Тамра в Хасаке, обстреляли базу 93-й бригады в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесли удар по позициям проиранского ополчения к западу от Алеппо, продолжили сопротивление САА в Идлибе, подбили из ПТУР транспортный грузовик САА в районе Джумаса.

Международная коалиция: уничтожила два автомобиля с боевиками ИГИЛ1 близ Абу-Кемаля.

Провинция Латакия

Различные источники сообщают, что системы ПВО авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» уничтожили два беспилотника, попытавшихся приблизиться к базе в провинции Латакия. Это уже вторая попытка атаковать «Хмеймим» с помощью беспилотников за минувшие сутки. Источники отмечают, что беспилотники приблизились к «Хмеймиму» со стороны Средиземного моря, их принадлежность не установлена.

Провинция Алеппо

Источник в Twitter (@NotWoofers) сообщил о мощном взрыве на территории турецкой военной базы в сирийском городе Джандарис на севере Алеппо. На данный момент причины взрыва неизвестна, источник опровергает сообщения о сирийском или российском авиаударе по турецким силам. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях в результате взрыва.

Агентство Ibaa сообщило о мощном взрыве в районе картонной фабрики к западу от Алеппо, где расположены передовые позиции проиранского ополчения. Медиаресурсы боевиков в Twitter (@alwataniaTahrer) подтвердили сообщения о ракетном обстреле позиции правительственных сил к западу от Алеппо. Информации о потерях в ряда проиранских сил нет.

Провинция Дейр-эз-Зор

Американский боевой беспилотник MQ-9 Reapers нанес удар по двум автомобилям террористов группировки «Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ; запрещено в РФ) в 20 км к северу от города Абу-Кемаль на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965), в результате удара коалиции США были уничтожены оба транспортных средства, в них находилось от 6 до 10 боевиков ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Несмотря на сопротивление турецких сил, который открыто выступили в поддержку террористических группировок, САА продолжает наступление в провинции Идлиб. Сирийским войскам удалось глубоко вклиниться в занимаемую противником территорию.

Агентство Syria Watan сообщило, что правительственным войскам удалось выбить террористов из населенных пунктов Тарнаба и Найраб, перерезав автомагистраль М4 Латакия — Алеппо и отрезав террористов в Серакибе от подкреплений со стороны Джиср аш-Шугура. По линии фронта идут ожесточенные бои, артиллерия САА наносит удары по позициям боевиков близ населенных пунктов Кумейнас, Аль-Мастума, Серакиб, Афс, Бинниш и Ариха в Идлибе. В настоящее время САА находится в 8 км от столицы провинции, города Идлиб, отмечает источник в Twitter (@islamicworldupd).

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок продолжают сопротивление, источник в Twitter (@syria0891) сообщил об уничтожении грузового автомобиля с солдатами САА в районе населенного пункта Джумас. Автомобиль был подбит из ПТУР.

Тем временем через пограничный переход в Кафр-Лусине в Идлиб вошел очередной турецкий ковой из 20 единиц военной техники, сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска».

Провинция Ракка

Протурецкие формирования нанесли артиллерийский удар по позициям САА в провинции Ракка, к югу от города Айн-Исса, где расположена база 93-й бригады сирийской армии. Агентство Al Khabour не сообщает о пострадавших в результате обстрела или ответных действиях сирийской армии.

Провинция Хасака

Протурецкие боевики «Сирийской национальной армии» нанесли артиллерийский удар по позициям САА и местного ополчения в деревне Умм аль-Кейф, близ Телль-Тамра в провинции Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает агентство North Press. На данный момент нет информации о пострадавших в результате обстрелов.

Источник в Twitter (@ALAMADSHABAN) сообщил также, что правительственные силы закрыли пропускной пункт Аль-Хариза в провинции Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.