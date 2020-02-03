Сирия обвинила Турцию в нарушении астанинского соглашения по Идлибу

Дамаск, 3 февраля. Турция грубо нарушает соглашения по сирийскому Идлибу, подписанные ею в Нур-Султане и Сочи, а также Аданское соглашение 1999 года. Об этом в понедельник заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

«Мы осуждаем любое нарушение Аданского соглашения [соглашение о сотрудничестве Сирии и Турции в области безопасности. — Прим. ФАН] , турецкий режим его не придерживается​​​ Данное соглашение не разрешает Турции таким образом вторгаться на сирийскую территорию», — цитирует политика газета al-Watan.

По его словам, «колониалистские» действия Турции, вроде вторжения на чужую территорию и поднятие там турецкого флага, нарушают не только международное право, но и объявленные Анкарой цели. Микдад полагает, что Турция в настоящее время пытает оккупировать часть территорий САР и вмешаться во внутренние дела страны.

Замглавы МИД Сирии также обратил внимание на то, что часть террористических группировок, действующих в Идлибе, контролируются Турцией. Таким образом Анкара продолжает подогревать вооруженный конфликт внутри Сирии. При этом Микдад выразил уверенность, что в конечном счете от подобных агрессивных действий пострадает сама Турция.

Ранее сообщалось, что турецкие войска попали под обстрел в Идлибе. В результате четыре турецких военных погибли, 9 получили ранения. Центр примирения враждующих сторон в САР сообщил, что турецкие военные не уведомили Россию о своих передвижениях в Идлибе. В Минобороны РФ также опровергли заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкие ВВС после обстрела нанесли удары по 40 объектам в Сирии.