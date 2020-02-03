Авиабомбу времен войны и весом 100 кг обезвредили в Крыму

Симферополь, 3 февраля. Авиационная бомба времен Великой Отечественной войны найдена в селе Каменоломня Сакского района Крыма. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по республике.

В ведомстве указали, что специалисты обезвредили взрывоопасный предмет, а именно фугасную авиационную бомбу весом 100 килограмм, на специальном полигоне.

«Взрывоопасный предмет был извлечен, транспортирован и уничтожен», — говорится в сообщении.

Не так давно специалисты экстренных служб Севастополя вывезли из центра города авиабомбу, которая была найдена во время ремонтных работ в районе улицы Шмидта. Боеприпас времен Великой Отечественной войны – авиабомба SD-50 — стоял на вооружении Германии.

В минувшее воскресенье в Венеции проводили операцию по нейтрализации бомбы времен Второй мировой войны, людей эвакуировали.