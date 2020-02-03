В МЧС Южной Осетии прокомментировали гибель российского советника и его жены

Цхинвал, 3 февраля. Версия, что российский советник Игорь Галь и его жена Ирина погибли в частном доме в Цхинвале от угарного газа, пока не подтверждается. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестаев.

Как только стало известно о смерти четы Галей, Федеральное агентство новостей связалось с посольством РФ в Южной Осетии, где нам сообщили, что «на место происшествия выехали дипломаты, включая консула».

«Пока ничего не могу сказать, никакой информацией еще не владеем», — заключил дежурный дипведомства.

Корреспондент ФАН также связался с одним из руководителей министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Наши сотрудники сейчас там, на месте, с приборами, замеряют наличие углекислого газа, — сказал первый заместитель главы МЧС РЮО Ацамаз Бестаев. — Проверяют тягу. Пока еще нет, к сожалению, достоверной информации. МВД, конечно, тоже проводит свои мероприятия. Будет осмотр тел. Но уже не наша прерогатива все это обсуждать».

По словам первого замминистра, предварительно шла речь об отравлении граждан России угарным газом. Но Бестаев сказал, что эта версия еще не подтверждается. Пока.

«Будем еще проводить исследования, — заверил собеседник ФАН. — Также судмедэксперт должен (что-то) сказать, — после осмотра тел. Просто, когда мы пришли в дом, там открыли окна, и уже невозможно было определить наличие угарного газа...».

Бестаев пояснил, что сотрудники МЧС сейчас работают с отопительным котлом, который есть в доме погибших.

Отметим, что Игорь Галь работал в Южной Осетии советником по вопросам здравоохранения и социальной политики на протяжении более трех лет. В числе его заслуг — масштабная реформа медицины в республике. Ранее Галь трудился в Департаменте здравоохранения города Москвы.