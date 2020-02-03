Триполи, 3 февраля. Террористы, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия, устроили еще один обстрел под Триполи. Как сообщают местные жители, артиллерия работает в окрестностях аэропорта «Митига».

ПНС систематически нарушает условия перемирия, пытаясь вынудить Ливийскую национальную армию (ЛНА) на ответные действия. Боевики переделали аэропорт в неофициальную тюрьму, в которой удерживается большое количество заключенных. ПНС, открывая огонь их окрестностей «Митиги», использует задержанных как живой щит. Террористы подвергают опасности жизни непричастных к конфликту людей.

Следует также подчеркнуть, что с мая 2019 года в «Митиге» находятся два гражданина России — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Социологи, несмотря на полное согласование с ПНС своей исследовательской работы, были задержаны членами террористической группировки RADA. Это бандформирование входит в состав МВД ПНС, как и ряд других вооруженных группировок.

С полуночи 12 января на северо-западе Ливии были прекращены боевые действия, ЛНА и ПНС после предложения России согласились сложить оружие. До настоящего момента в стране соблюдается перемирие, однако силы ПНС все чаще устраивают обстрелы, вынуждая ЛНА защищаться. Последовательные провокации террористов ставят под угрозу все усилия по установлению мира.