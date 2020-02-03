Трудящиеся в США превратились в рабов, а отстоять их права некому

Как ни крути, но еще со времен Платона и Аристотеля такая форма правления, как демократия, просто физически не может существовать без рабского труда. Какие бы искусные ремесленники ни жили в этой стране, какие бы просветленные философы и талантливые артисты ни существовали бы при демократическом строе, без рабского труда большинства населения они бы не смогли творить, да и просто жить достойно. А самый яркий пример современного «цивилизованного» рабства нам демонстрирует Америка. В США один процент населения владеет большим богатством, чем остальные 99 процентов. При этом большая часть американских граждан работает тяжело и много, а получает ровно столько, чтобы платить по кредитам и иметь немного денег на еду.

Почему так происходит? Потому что американский рабочий имеет прав ненамного больше, чем черный раб на хлопковых плантациях в XIX веке. Самым наглядным примером этой ситуации является компания Amazon, на складах и в цехах которой рабочие не имеют права не только ходить в туалет по мере необходимости, но и общаться друг с другом на рабочем месте, даже в тех случаях, если это в принципе не мешает выполнению своих прямых обязанностей.

Полный список нарушений прав человека со стороны компании Amazon можете найти здесь.

Во многом это объясняется тем, что в США одно из самых лояльных к работодателю трудовых законодательств в мире. Американский работодатель не обязан предоставлять сотрудникам больничный, организовывать их проезд до места работы, если предприятие находится далеко от города, он даже не обязан гарантировать своим сотрудникам оплачиваемый отпуск или отпуск по уходу за ребенком. Фактически государство вообще не вмешивается во взаимоотношения работника и работодателя. Даже рабочий день может быть нормирован исключительно по соображениям работодателя.

Конечно, у вас сразу возникнет вопрос, почему американские рабочие не отстаивают свои права через профсоюзы? Да потому что эти организации уничтожены практически во всех отраслях американской экономики, а существующие профсоюзы учителей отдельных округов или библиотекарей особой погоды никогда не делали. Единственный профессиональный союз, который оказывает поддержку своим членам — это профсоюз полицейских. Но чтобы быть до конца честным, нужно сказать, что не только полицейские, но и граждане других специальностей платят взносы в этот профсоюз. Потому что «откупиться» от полиции в США всегда есть желающие.

А теперь самый главный момент — налоги в США каждый платит сам за себя, то есть сам высчитывает и сам вносит. Потому что работодатель выдает своему сотруднику все деньги на руки. И, по статистике, этих денег хватает только для того, чтобы очень скромно дожить до следующей зарплаты.