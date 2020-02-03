Философ-майданщик Дацюк предрек Украине неизбежное уничтожение

Киев, 3 февраля. Украина как государство разрушается, при сохранении нынешней «неполноценной» политики и повестки дня она перестанет существовать. Такую судьбу предрек стране сторонник Майдана, философ Сергей Дацюк.

«Украины не будет. Сегодня Украина целенаправленно разрушается. Она разрушается неполноценной политикой, которая нестратегическая, не имеет проектов и программ, которая не подстроилась к тому, что мир изменился», — сказал философ-майданщик.

По мнению Дацюка, стране требуются принципиально другая политическая система, новая конституция и стратегия государственного развития, поскольку в противном случае ее ждет развал.

«Украины не будет еще и потому, что она не способна удержаться на уровне создания этого нового дискурса. [...] Когда вы не создаете новый дискурс и новую повестку дня в изменяющихся условиях, то вы разрушаетесь — так устроен мир», — заявил политолог.

Он отметил, что нарастающие изменения как будто «проходят сквозь» Украину, которая, оставаясь неадаптированной к текущей повестке, оказывается на мировой обочине и вдобавок уничтожается.

«Потому речь о том, в каком виде останется Украина, скорее всего, сегодня состоит в том, что государство точно будет уничтожено», — констатировал Дацюк.

Философ добавил, что «государство пока не доросло» до понимания значимости повестки дня и стратегии развития.

В конце декабря печальное будущее Украине предсказала экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко. Она прогнозировала, что в 2020 году в государстве на фоне продолжающегося экономического падения полностью «ляжет» металлургия. Бондаренко подчеркнула, что у властей нет никаких шансов исправить ситуацию.