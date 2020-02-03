Игорь Крутой пошутил над оголившейся Дубцовой

Москва, 3 февраля. Известная российская певица Ирина Дубцова устроила эротичную фотосессию и выложила в Instagram снимок, где она предстает оголившейся на красном фоне.

«Пусть все сбудется. Усиливаем красным», — подписала фото артистка.

Большинство подписчиков оказалось в восторге от нового образа своего кумира. Они по достоинству оценили красоту певицы, ее изящные плечи, а также мастерство фотографа.

Примечательно, что среди комментаторов, оказался знаменитый композитор и продюсер «Фабрики звезд» Игорь Крутой, который не упустил возможности пошутить над выпускницей шоу.

«Ирунь, оденься и все сбудется, отвечаю», — пошутил он.

Отметим, что фанаты Дубцовой не всегда воспринимают ее снимки благосклонно. Так, например, в прошлом году они обрушились на артистку с критикой, обвинив ее в чрезмерном использовании графического редактора Photoshop. Они обратили внимание на то, что певица на компьютере «замазала» все неровности и морщинки на лице и шее. В то же время, многие другие, напротив, похвалили певицу за то, что она так хорошо выглядит.

Ирина Дубцова является выпускницей и победительницей четвертого сезона популярного шоу «Фабрика звезд», а также финалисткой «Фабрики звезд. Возвращение». Дубцова ведет преимущественно сольную карьеру, однако нередко выступает в дуэте с другими звездами. Ей довелось петь с «Мумий Троллем», «Би-2», «Иванушками International», Александром Розенбаумом, Полиной Гагариной, Жасмин, Алсу и Татьяной Булановой.