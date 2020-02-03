Украинскую певицу Приходько выгнали из Лувра полицейские

Париж, 3 февраля. Украинскую певицу Анастасию Приходько выгнали полицейские из Лувра за нарушение правил посещения музея. Об этом звезда рассказала в Instagram.

Во время поездки в Париж Приходько посетила Лувр вместе со своим продюсером. В музее звезда решила нарушить запрет на съемку и похвастаться в соцсетях кадрами из музея. Однако это не ускользнуло от французских стражей правопорядка, они заметили нарушение правил посещения музея и выпроводили Приходько из Лувра.

Певица сочла инцидент забавным и разместила в соцсетях видео с полицейскими.

«Увидеть Париж и умереть ― это фигня! А вот увидеть Лувр, и чтобы тебя попросила полиция его покинуть — это воспоминания на всю жизнь, да», ― написала звезда.

Однако поклонники не оценили выходку певицы. Пользователи Сети сочли, что выгнанная с позором из Лувра Приходько лишь продемонстрировала отсутствие культуры и опозорила страну.

«Бескультурье», ― написал n_ataliavit.

«Бычка! Опять опозорила нашу страну!!! Недоразвитая», ― добавил _alexandr_77.

«Невежда и выскочка, неблагодарная Приходько», ― ужаснулась olgaanibroeva.

«Как так можно??? Опозорила нашу страну. Позор!!!» ― написал severny_olean.