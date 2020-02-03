Росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом в Ярославской области

Ярославль, 3 февраля. Мужчину, который угрожал жильцам дома предметом, похожим на гранату, задержали бойцы СОБР в городе Тутаеве Ярославской области, сообщили в управлении Росгвардии по региону.

Сотрудники вневедомственной охраны вместе с правоохранителями оцепили территорию дома. Затем были эвакуированы все жильцы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники инженерно-технической группы ОМОН выяснили, что опасный предмет является макетом ручной гранаты. Мужчину 1982 года рождения задержали.

Возбуждено уголовное дело, полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что судимый пациент подмосковной больницы угрожал врачу гранатой. Он требовал, чтобы его отпустили домой.