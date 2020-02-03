Донбасс сегодня: военная помощь США уходит «налево», в Луганске уличили противника во лжи

Донбасс, 3 февраля. Обстрелы территорий ЛНР и ДНР украинскими военнослужащими не утихают. Украинские силовики продают украденное военное имущество производства США в Интернете. Беспилотники ОБСЕ под обстрелами ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки территории народных республик Донбасса подверглись обстрелам со стороны ВСУ восемь раз. По поселкам Голубовское и Смелое в ЛНР стреляли два раза, задействовав гранатометы и стрелковое оружие. Ранение получил военнослужащий народной милиции.

На Донецком и Мариупольском направлениях обороны ДНР украинская армия открывала огонь шесть раз из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В зону обстрелов вошли населенные пункты Жабичево и Донецк, Александровка и Новая Таврия.

Солдаты ВСУ продолжают совершать преступления

Народной милиции ДНР стала известна информация о том, что сотрудниками украинских спецслужб в Константиновке и Мариуполе (на украинской территории) были выявлены военнослужащие ВСУ, которые занимались продажей военного имущества. Так, в Константиновке офицер штаба 58-й бригады продавал тепловизор американского производства, но своевременно был задержан СБУ.

В Мариуполе военнослужащие 10-й бригады ВСУ списали «потерянный» беспилотный летательный аппарат. Во время проверки правомерности списания сотрудниками СБУ задержан сержант бригады, который пытался продать БПЛА «Фантом». В обоих случаях военное имущество было выставлено на сайте бесплатных объявлений для продажи в Сети.

Киевские силовики минируют автодороги и прячут технику

По информации представителя пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, разведке оборонного ведомства стало известно, что подразделения 72-й и 93-й бригад ВСУ минируют территорию вблизи автодорог населенных пунктов Золотое и Новотошковское. Минные заграждения установлены рядом с магистралями, которыми активно пользуется местное население и представители ОБСЕ.

При этом недавно командование оперативно-тактической группировки «Север» распространило информацию о том, что Народная милиция ЛНР якобы установила в районе села Орехово противопехотные мины. Офицер пресс-службы оборонного ведомства луганчан напомнил, что село Орехово находится под контролем ВСУ, поэтому указанная информация, исходящая из ОТГ «Север», не может отвечать действительности.

В населенных пунктах Орехово и Новотошковский, находящихся под контролем сил ООС, на своих минных ограждениях подорвались военнослужащие 93-й бригады ВСУ. В Орехово ранения получил старший сержант. В Новотошковском сержант бригады погиб, офицер с тяжелыми ранениями доставлен в госпиталь.

Кроме беспорядочного минирования местности, киевские силовики продолжают практику размещения боевой техники в жилом секторе зоны ООС. Так, в городе Попасная 93-я бригада ВСУ недавно разместила четыре боевые машины пехоты, а в частном секторе села Трехизбенка они же установили бронетранспортер. Соседняя 46-я бригада ВСУ среди жилых домов поставила бронетранспортер.

Летательный аппарат ОБСЕ подвергся обстрелу ВСУ

Сотрудники ОБСЕ используют беспилотные летательные аппараты в зоне проведения ООС для контроля текущей обстановки. При очередном полете аппарата подразделения 46-й бригады ВСУ обстреляли собственность ОБСЕ в районе Станицы Луганской.

Как рассказали в Народной милиции ЛНР, обстрелы, а также активное применение средств радиоэлектронной борьбы ВСУ используют с целью сокрытия вооружения, которое находится в неразрешенных местах рядом с линией боевого соприкосновения.