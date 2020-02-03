Газзаев возглавит комитет Госдумы по делам национальностей

Москва, 3 февраля. Совет Госдумы поддержал кандидатуру Валерия Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей. Об этом журналистам сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Да, действительно, кандидатура Газзаева внесена («Справедливой Россией». — Прим. ФАН). Ее поддержали все политические фракции», — сказал Володин.

По его словам, предложение будет рассмотрено в ближайшие дни на пленарном заседании.

Спикер нижней палаты парламента обратил внимание, что депутата «все знают», он пользуется авторитетом среди коллег.