Сирийская армия взяла штурмом бункер террористов в Идлибе — фото ФАН

Дамаск, 3 февраля. В ходе наступления в Идлибе Сирийская арабская армия освободила ряд населенных пунктов и вынудила террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок покинуть свои позиции и бежать под прикрытие турецких наблюдательных пунктов. Федеральное агентство новостей публикует фотографии, сделанные на брошенной боевиками подземной базе.

В распоряжении ФАН оказались фотографии, сделанные в подземной базе боевиков в районе города Телль-Манис, расположенного к востоку от Маарет ан-Нумана.

Напомним, САА возобновила наступление на юго-востоке Идлибе 15 января, реагируя на многочисленные нарушения перемирия со стороны террористов. Боевики несколько раз обстреляли жилые районы на юго-западе мегаполиса Алеппо, погибли несколько десятков мирных жителей. По подсчетам российского Центра по примирению враждующих сторон, с 9 января, когда по итогам встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана было объявлено прекращение огня, количество мирных жителей, погибших в результате обстрелов, превысило 70 человек. МИД Сирии и САА объявили, что операция против террористов в Идлибе будет продолжаться до полного разгрома бандформирований.

Во время наступления САА боевики бросили большое количество опорных пунктов. В руки боевиков попало оружие и снаряжение террористов, а в некоторых случаях техника боевиков, неисправная или брошенная отступающими силами.

В районе Телль-Маниса была обнаружена и обследована подземная база террористов, выкопанная с помощью завезенного из Турции и Европы оборудования в плотном сирийском грунте.

Боевики обустраивались на этой территории надолго — бункер в Телль-Манисе была оборудован вытяжной вентиляцией, благодаря которой террористы могли находиться там длительное время.

В спешке боевики бросали личные вещи, — на фото выше можно видеть, например, коробку, полную Коранов. Сирийской армии удалось отбить большое количество тяжелого вооружения — артиллерийских орудий, ракетных установок, минометов.

САА также обнаружила большое количество брошенного стрелкового оружия, среди которого есть «исторические» экземпляры — например, советский ППШ времен Великой Отечественной войны.

В ходе наступления правительственным силам удалось прорвать оборону боевиков, взять под контроль большой участок стратегической автодороги М5 Хама — Алеппо и перерезать автодорогу М4 Латакия — Алеппо восточнее Серакиба. Несмотря на то, что армия Турции оказывает поддержку террористическим группировкам, наступление продолжается.