Из-за коронавируса ретейлер отказался от продуктов из Китая. События дня. ФАН-ТВ

Вирус 2020-го

Не допустить распространения коронавируса. Сейчас это одна из главных задач для многих стран. Россия, Италия, Индонезия, Вьетнам и другие государства ограничили или приостановили авиасообщение с КНР. А один из крупнейших российских ретейлеров для безопасности отказался от поставки овощей и фруктов из Китая. Теперь закупают продукты у наших производителей, а также у предприятий Марокко, Израиля и Турции. Чтобы не допустить массового проникновения инфекции, в правительстве страны подписали национальный план по борьбе с коронавирусом.

«Теперь она добавлена в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин. Сейчас все органы федеральной и региональной исполнительной власти координируют свои действия по борьбе с этой инфекцией. Уже ограничено передвижение граждан из Китая через нашу границу. Больные, у которых выявлен опасный вирус, изолированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — сообщил глава правительства России Михаил Мишустин.

Также правительство решило отложить инвестиционный форум в Сочи. Он должен был пройти с 12 по 14 февраля и собрать на площадке около 500 иностранцев. Много участников из стран, где есть зараженные. Проводить форум небезопасно, поэтому организаторы, как говориться, решили дождаться лучших времен. Коронавирусом уже заразилось более 17 тысяч человек. Жертвами пневмонии стали свыше 360. Сейчас китайские ученые проводят клинические испытания препаратов против опасного вируса. Но, чтобы подтвердить его эффективность, нужно время.