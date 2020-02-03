Из-за коронавируса ретейлер отказался от продуктов из Китая. События дня. ФАН-ТВ

Вирус 2020-го
Не допустить распространения коронавируса. Сейчас это одна из главных задач для многих стран. Россия, Италия, Индонезия, Вьетнам и другие государства ограничили или приостановили авиасообщение с КНР. А один из крупнейших российских ретейлеров для безопасности отказался от поставки овощей и фруктов из Китая. Теперь закупают продукты у наших производителей, а также у предприятий Марокко, Израиля и Турции. Чтобы не допустить массового проникновения инфекции, в правительстве страны подписали национальный план по борьбе с коронавирусом.
«Теперь она добавлена в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин. Сейчас все органы федеральной и региональной исполнительной власти координируют свои действия по борьбе с этой инфекцией. Уже ограничено передвижение граждан из Китая через нашу границу. Больные, у которых выявлен опасный вирус, изолированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — сообщил глава правительства России Михаил Мишустин.
Также правительство решило отложить инвестиционный форум в Сочи. Он должен был пройти с 12 по 14 февраля и собрать на площадке около 500 иностранцев. Много участников из стран, где есть зараженные. Проводить форум небезопасно, поэтому организаторы, как говориться, решили дождаться лучших времен. Коронавирусом уже заразилось более 17 тысяч человек. Жертвами пневмонии стали свыше 360. Сейчас китайские ученые проводят клинические испытания препаратов против опасного вируса. Но, чтобы подтвердить его эффективность, нужно время.
Итоги Минсельхоза
«Отлично». Так работу российских аграриев за прошлый год оценил президент России Владимир Путин. Сегодня глава Минсельхоза нашей страны Дмитрий Патрушев доложил лидеру государства об успехах 2019-го, а также о планах на 2020 год. По словам министра, ожидается, что производство сельхозпродукции вырастет на 4,1%.
«На заседании Госсовета я озвучивал приблизительный прогноз зерна по итогам года, озвучивал цифру — 121 млн тонн. Этот прогноз подтверждается. Это на 7,4 млн тонн больше, чем годом ранее», — заявил министр Дмитрий Патрушев.
Что касается фруктов и ягод — также неплохой урожай. В прошлом году аграрии собрали 14 млн тонн овощей, и это лучший результат в современной России. Кстати, эти позиции включены в новую доктрину продовольственной безопасности, которую недавно подписал президент. Сегодня, несмотря на теплую погоду в Центральной России, 94% всех посевов озимых в удовлетворительном и хорошем состоянии. И неплохо бы взять в пример 2019-ый. Этот год Владимир Путин назвал удачным для отечественной сельскохозяйственной отрасли. Об этом говорили и немецкие СМИ. Журналисты писали, что в российском сельском хозяйстве в течение последних лет наблюдается «невероятный подъем». В целом, и в Евросоюзе удивлены аграрными успехами России в результате политики контрсанкций.
Учения с ЗРС С-300В4
Эффектные кадры, на которых сила российского вооружения видна во всей красе. Минобороны опубликовало видео с учений зенитчиков под Краснодаром. На полигоне военные опробовали новые зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300В4. Это современный цифровой комплекс для защиты армии во время оборонительных и наступательных операций. Он может поразить самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты. По сравнению с предыдущим поколением, он шире, а, значит, лучше прикрывает от ударов с воздуха. Кроме того, он может дольше находится на боевом дежурстве. Во время учений расчеты выполнили электронные пуски ракет по воздушным целям и еще раз показали максимальную точность попадания по мишеням.