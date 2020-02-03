Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии после инцидента в Идлибе

Москва, 3 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в понедельник обсудили по телефону ситуацию в сирийской зоне безопасности «Идлиб». Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны — вскоре после инцидента в Идлибе, где армия Турции попала под обстрел. В ходе беседы стороны подтвердили необходимость соблюдать двусторонние договоренности по Сирии. В частности — сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года, который предполагает создание демилитаризованной зоны в Идлибе.

«В этом контексте подчеркнута важность скорейшего размежевания умеренной оппозиции и террористических элементов, немедленное прекращение всяческих провокаций в отношении мирных граждан и вооруженных сил Сирии», — говорится в сообщении.

Кроме того, Эрдоган и Чавушоглу обсудили дальнейшие шаги по нормализации обстановки в Сирии в рамках астанинского мирного процесса, а также меры содействия Конституционному комитету Сирии. Министры признали безальтернативность мирного урегулирования конфликта в САР.

Ранее сообщалось, что турецкие войска попали под обстрел в Идлибе. В результате четыре турецких военных погибли, 9 получили ранения. Центр примирения враждующих сторон в САР сообщил, что турецкие военные не уведомили Россию о своих передвижениях в Идлибе. В Минобороны РФ также опровергли заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкие ВВС после обстрела нанесли удары по 40 объектам в Сирии.