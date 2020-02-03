Ходорковский скупает российскую оппозицию перед голосованием по конституции

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей провели в понедельник пресс-конференцию, тема которой звучала так: «Ходорковский купил российскую оппозицию».

Мероприятие началось с сюрприза. Генеральный директор ФАН Евгений Зубарев рассказал, что на пресс-конференцию были приглашены все заинтересованные лица, в том числе сам «герой» — беглый олигарх Михаил Ходорковский, а также главный редактор подконтрольной ему «Новой газеты» Дмитрий Муратов, но они предсказуемо не пришли.

«Тогда они будут присутствовать здесь виртуально», — сказал Зубарев.

После этого руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук вынес ростовые картонные изображения Ходорковского и Муратова, которые стали полноправными «участниками» мероприятия.

В ходе пресс-конференции журналистам были представлены результаты расследований ФАН, касающиеся активизации групп поддержки Ходорковского в преддверии предстоящего голосования по поправкам в Конституцию РФ и выборов в Госдуму. Согласно данным расследований, для продвижения своей повестки Ходорковский и его доверенные лица активно скупают политиков и журналистов.

Таким способом Ходорковский мстит России за законное и обоснованное уголовное преследование, отметил Евгений Зубарев. По его словам, цель Ходорковского масштабна: ликвидировать действующую российскую власть, разделить страну и получить в свое распоряжение новые бизнес-активы.

В ходе пресс-конференции были приведены примеры того, как еще с конца 1990-х годов бизнес-структуры Ходорковского спонсировали партии «Яблоко» и СПС. Олигархом было ангажировано около сотни формально независимых депутатов, многие из которых занимали руководящие посты.

За год до парламентских выборов 2003 года главный бизнес-актив Ходорковского — компания ЮКОС — по данным экспертов, давала деньги коммунистам, «Яблоку», СПС и другим партиям, а также некоторым независимым депутатам, чтобы потом создать из них в Госдуме отдельную фракцию. Эта фракция, плюс те, кто поддерживал Ходорковского неофициально, могла составить 226 депутатов, то есть сформировать простое большинство, что уже представляло серьезную опасность для страны.

Однако после ареста Ходорковского за налоговые преступления его протеже не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и в новую Думу не попали.

На пресс-конференции шла речь и о том, что сегодня Ходорковский спонсирует не только несистемную оппозицию, но также вполне вписанную в российский политический ландшафт парламентскую КПРФ. Так, судя по данным экспертов, связка Ходорковского с Алексеем Навальным (так называемое «Умное голосование») во время выборов в Мосгордуму осенью 2019 года помогла именно коммунистам, которым удалось показать результат лучше, чем тот, на который они могли рассчитывать.

Какая оппозиция нам нужна

Ситуация повторяется — сегодня Ходорковский снова пытается купить в своих интересах оппозицию, планируя таким способом сменить в России власть. Для этого он через подконтрольные СМИ искажает реальную политическую картину, отмечает Евгений Зубарев.

«То, что выгодно Ходорковскому, невыгодно или даже опасно для России», — подчеркнул руководитель ФАН, отметив, что олигарху через подконтрольные офшоры удалось вывезти из РФ более 51 миллиарда долларов.

Возникает вопрос, а нужна ли вообще такая оппозиция, которая вредит своей стране?

По мнению модератора дискуссии — политолога Руслана Осташко — оппозиция нашей стране нужна, но необходимо также, чтобы граждане понимали, где нормальная оппозиция, а где — купленная.

Именно для этого и приняты законы о СМИ-иноагентах, а также о физических лицах — иностранных агентах, отметил Осташко. А раз закон принят, он должен выполняться и совершенствоваться, подчеркнул политолог.

«Люди должны понимать, кто стоит за теми или иными СМИ или фондами», — отметил он, приведя в пример ситуацию с выборами в Костроме в 2015 году.

Тогда Навальный как бы «случайно» оказался за соседним столиком в ресторане с видным американским дипломатом, курирующим российские дела, рассказал Осташко, приведя и другие примеры неприкрытого сотрудничества оппозиции с «вашингтонским обкомом».

Будет масштабная рубка

По словам Руслана Осташко, внимание к поведению структур Ходорковского особенно важно сейчас, в преддверии всенародного обсуждения поправок в конституцию, после которых не исключено проведение внеочередных парламентских выборов.

«Будет масштабная рубка, — предрек Осташко. — И наша задача как общества — понимать, за кого мы голосуем. Наша задача — рассказывать, вести расследования и узнавать правду».

Чтобы присутствующие лучше понимали, о чем идет речь, Осташко предоставил слово бывшему стороннику Навального, экс-главе его московского штаба Виталию Серуканову. По словам Серуканова, который принял участие в мероприятии по скайпу, вся оппозиция — от Ходорковского до Навального — буквально «подсела» на иностранное финансирование.

Зачем Ходорковскому коммунисты

Ходорковский не только хочет, но и может осуществлять тотальный подкуп оппозиции, потому что сохранил значительную часть украденных в России денег, отметил эксперт.

«Вся наша оппозиция разделена между различными группами влияния — Навальным и Ходорковским, — говорит Серуканов. — И каждая группа преследует свои интересы. Ходорковский вкладывается в какие-то якобы «образовательные» программы, а Навальный просто использует молодежь как пушечное мясо. Считаю, что такая оппозиция никому не нужна — оппозиция должна рождаться изнутри, а не в «вашингтонском обкоме». То, что происходит сейчас, — это симулякр».

Серуканов подчеркнул, что в среде оппозиции нет и намека на нормальные отношения или на какую-то искренность, в том числе в отношениях Ходорковского с Навальным.

«В ФБК Навального (признанный иноагентом так называемый Фонд борьбы с коррупцией) к Ходорковскому относятся как к клоуну, в «Открытой России» (структуре Ходорковского) — занимаются только распилом денег. Все это партнерство без уважения, цель которого — исключительно получение финансовой прибыли», — отметил эксперт.

На вопрос, зачем Ходорковскому коммунисты и зачем коммунистам Ходорковский (согласно имеющимся данным, олигарх щедро спонсировал предвыборную кампанию Павла Грудинина), Серуканов ответил, что задача вполне прагматичная — при помощи коммунистов сформировать свою фракцию в Госдуме.

«Навальный просто интересант, неплохо живущий на деньги олигарха, а коммунисты для Ходорковского — это рабочая лошадка», — отметил Серуканов, напомнив, что фракция КПРФ была единственной, которая в Госдуме голосовала против назначения нового премьер-министра.

Леся Рябцева разочаровалась в оппозиции

Бывшая сотрудница «Эха Москвы», журналистка Леся Рябцева, выступая на пресс-конференции по скайпу, рассказала, что разочаровалась в оппозиции, когда увидела, что их слова кардинально расходятся с делами.

«Сейчас я не общаюсь с оппозицией, я очень сильно в них разочаровалась, — поделилась она. — У них нет альтернативы: кругом один Навальный. Раньше у Ходорковского была идея создать горизонтальную схему, но она не принесла результата. Поэтому он решил сотрудничать с КПРФ и Навальным. Внутри оппозиции очень серьезный конфликт, и мне кажется, что их сотрудничество с коммунистами — от понимания собственной никчемности». «Твое разочарование связано с их двуличностью, или тебе денег не предлагали?» — с иронией спросил Рябцеву Осташко. «Я не против работать с оппозицией, если они будут нормально реагировать на критику, — ответила журналистка. — Я предлагала стать для них модератором, посредником между ними и условными «охранителями», но меня просто затравили. Они травят даже не своих политических противников, а тех, кто перешел в лагерь разочаровавшихся, и это просто глупо!» «Что ты пожелаешь молодежи, которая находится под достаточно серьезным прессом, в том числе со стороны оппозиции?» — спросил Осташко. «Хорошо, что будет давление, раньше молодежью занимались мало. Повышение явки, воспитание избирателя — это хорошо. С возрастом они станут более ответственными, это естественно», — ответила Рябцева. «Как ты думаешь, готов ли Ходорковский или Навальный работать с национальными регионами, условно говоря, когда Навальный откроет штаб в Чечне?» — спросил у нее Осташко. «Никогда. Навальный очень неграмотный в этом вопросе. Его интересует только финансовая мотивация, а там все эти ЛГБТ-темы и западная повестка не пройдут», — ответила Леся Рябцева.

Раскрыть людям глаза

О том, как важно донести до граждан правду об истинной мотивации Ходорковского, в ходе пресс-конференции рассказал главный редактор издания «Журналистская правда» Сергей Ушаков, который давно занимается расследованиями деятельности фондов, получающих иностранное финансирование. Ушаков, в частности, рассказал, как Ходорковский использует в своих интересах журналиста Юрия Дудя, которого буквально перекупил у Первого канала (в результате этой сделки появился серьезно раскритикованный за необъективность фильм Дудя «Беслан», считает Ушаков).

«Наша оппозиция не просто полностью деструктивна, она мельчает, — отмечает Ушаков. — Тот же Навальный нашел свою золотую жилу, он занимается своей деятельностью, при этом ездит отдыхать по несколько раз в год и вообще ни в чем себе не отказывает. Короче, неплохо устроился. При этом есть несчастная молодежь, некритичная масса, из которой можно лепить, что угодно».

Раньше, по крайней мере, оппозиция вела себя честнее и не скрывала, что пользуется деньгами Ходорковского, отметил Ушаков.

Методичку не подвезли

Отвечая на вопрос, почему Ходорковский и его структуры так противятся предстоящим изменениям в конституции, расширяющим функции парламента (а Ходорковский ранее неоднократно ратовал за парламентскую республику), Ушаков ответил, что олигарху просто еще «методичку не подвезли» из Вашингтона.

По мнению Ушакова, возможно, Ходорковский вкладывает в российскую оппозицию не столько свои деньги, сколько деньги правительства США, являясь своего рода «смотрящим» по России от Госдепа.

«Со времен Александра I ничего не изменилось: власть у нас — единственный европеец. Предложенные поправки, направленные в том числе на улучшение социальной защищенности граждан, дезориентировали Ходорковского. Он просто не знает, как реагировать, а методичку ему еще не подвезли», — с иронией отметил Сергей Ушаков.

Ходорковского на нары

Отвечая на вопрос, не пора ли России добиваться экстрадиции Ходорковского, Евгений Зубарев отметил, что ФАН неоднократно поднимал этот вопрос и готов заниматься этой темой впредь.

«Речь идет о явных преступлениях — скупке активов, подкупе политиков, подозрении в организации убийств и так далее. Однако, пока Интерпол не проявляет намерения идти навстречу требованиям России, так что тут явно имеет место политика двойных стандартов», — подчеркнул Евгений Зубарев.

После пресс-конференции ФАН побеседовал с Сергеем Ушаковым на тему попыток Запада влиять на российские политический процессы, в том числе посредством различных фондов, а также социальных сетей. Подробнее об этом читайте в материалах Федерального агентства новостей в ближайшее время.