Зеленский рассказал о новом этапе обмена пленными между Киевом и Донбассом

Киев, 3 февраля. Дата проведения первой части обмена пленными между Киевом и территориями Донбасса будет озвучена в ближайшее время, список лиц для обмена большой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который в понедельник находится с визитом в украинской столице.

«Разговор [об обмене идет] в формате контактной группы в Минске. Это обмен наших пленных, которые находятся за решеткой или в подвалах на временно оккупированных территориях», — пояснил Зеленский.

Он уточнил, что список лиц для обмена «очень большой», именно поэтому процесс будет проходить частями. По его словам, в Донбассе работа над списком продолжается, украинская сторона свой уже передала.

Украинский лидер также заявил, что в освобождении заключенных в РФ украинцев Киев рассчитывает на помощь Анкары.

Напомним, предыдущий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря под Горловкой. На Украину вернулись 76 человек, в Донбасс — 124 человека: 61 — в ДНР, 63 — в ЛНР. Двое удерживаемых в ДНР отказались возвращаться на Украину.

Договоренность о декабрьском обмене была достигнута на саммите «нормандской четверки» в Париже. Тогда же стороны условились прекратить боевые действия, установить перемирие и обозначили участки разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что обмен пленными по формуле «всех на всех» с Киевом невозможно провести до полного прекращения боевых действий в Донбассе, передает газета «Взгляд». При этом она подчеркнула, что процедура обмена не может быть прекращена, поскольку люди продолжают оставаться в заключении.