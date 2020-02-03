Малькевич призвал ужесточить наказание для Facebook и Twitter за вбросы фейков

Москва, 3 февраля. Руководство соцсетей должно проверять публикуемый контент, но есть компании, например Facebook и Twitter, которые этого не делают, поэтому нужно обязать их делать это на законодательном уровне, а за нарушения правил жестко наказывать, заявил руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

По его мнению, это крайне важно для защиты пользователей от фейковой информации, а также для безопасности Рунета в целом. Малькевич обратил внимание, что вбросы лживых данных в Сеть, как правило, делаются по «методичкам запада». И одно из последних подтверждений этому — ситуация с коронавирусом, на фоне которой в соцсетях распространялись непроверенные данные, нацеленные на создание паники, даже разжигание расистских настроений .

Специалист подчеркнул, что интернет-площадки не используют фактчекер и другие существующие алгоритмы, поэтому они должны нести ответственность за ту информацию, которая размещается на их платформах.

Есть еще одна проблема, по его словам, связана с законом об оскорблении символов госвласти в Интернете.

«Был представлен результат мониторинга ФЗНЦ и там практически 600 ссылок, которые до сих пор находятся в открытом доступе, хотя есть экспертиза, которая показывает правоту специалистов Фонда. При этом ничего не происходит, потому что идет бесконечная переписка прокуратуры с Роскомнадзором, а сами соцсети (в частности, «ВКонтакте») по-хорошему отказываются подобный контент удалять», — подчеркнул он в комментарии изданию Newinform.

Малькевич также обратился к опыту других стран в борьбе с подобным сетевым безобразием. Так, в Австрии, например, сим-карта закреплена не только за человеком и его паспортными данными, но на ней также есть фотография владельца.

«Это путь, по которому идет весь мир, потому что сфера анонимов – это животворящая среда для развития киберпреступлений и терроризма. Этим всем нужно заниматься», — указал он.

По мнению главы ФЗНЦ, в России следует ужесточить закон по регулировке оборота сим-карт.

Малькевич также напомнил о предложении президента РФ Владимира Путина по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым российским интернет-площадкам. Он поддержал эту инициативу, но тут же заметил, что соцсети, мессенджеры и поисковые системы обязательно должны взять на себя дополнительные обязанности: «Прежде всего социальные обязательства, которые требуют от них более вдумчивого отношения к проверке информации, находящейся на их платформах»