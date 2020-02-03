Все организованные группы туристов вернулись в Россию из Китая

Москва, 3 января. Все организованные группы путешественников вернулись из Китая в Россию. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по туризму со ссылкой на данные туроператоров.

Ростуризм выразил благодарность туроператорам за оперативную работу на фоне вспышки коронавируса. Им удалось поставить дополнительные чартеры, чтобы туристы с датами вылета после 4 февраля смогли покинуть страну раньше.

Так, утром понедельника последний рейс Azur Air ZF756 с российскими туристами приземлился в столичном аэропорту «Внуково», пишет НСН.

«Таким образом, все 5,6 тысячи организованных туристов из России, которые находились в Китае по состоянию на 27 января, вернулись в Россию», - говорится в сообщении.

Первая вспышка неизвестной ранее болезни зафиксирована была в декабре 2019 года в провинции Хубэй, предположительно, на рынке диких животных в городе Ухань. Новый инфекционный агент получил название2019-nCoV. Всего вирус охватил 22 страны, в числе которых и Россия. Первый случай заболевания вне Китая произошел 13 января в Таиланде.

По последним данным, скончался уже 361 заболевший человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Президент РФ Владимир Путин поручил самолетам ВВС РФ эвакуировать россиян из Китая. С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР.