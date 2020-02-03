Сирия, 3 февраля. Число погибших турецких солдат в Идлибе достигло восьми. В Дейр-эз-Зоре бастуют рабочие нефтеперерабатывающего завода «Коноко» - работа завода приостановлена. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносит удары по укреплениям джихадистов в Алеппо и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигаются в Алеппо, куда перебросили подкрепления из Дейр-эз-Зора и расчищает путь к Серакибу в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: обстреливают из пулеметных установок линии обороны курдских боевиков в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: выбита из поселка Найраб на границе Алеппо, в Идлибе обменивается ударами с правительственными силами.

Международная коалиция: на северо-востоке Хасаки проводит воздушную разведку.

Провинция Алеппо

На севере провинции произошло очередное столкновение в зоне контроля турецкой армии и протурецких фракций. Как сообщает агентство Dar News, в районе поселка Шара, армия Турции открыли огонь их тяжелой артиллерии по окрестностям, где укрываются боевики «Демократических сил Сирии» (SDF), которые совершили попытку попутку проникнуть за линии обороны протурецких сил.

Отметим, что значительная часть территорий на севере провинции были заняты армией Турции и союзными группировками в 2018 году, в рамках операции «Щит Евфрата», целью которой была ликвидация в регионе террористов «Исламского государства»1, однако с занятых территорий в итоге были изгнаны и курдские отряды «Демократических сил Сирии». Вмешательство Турции в конфликт с «Исламским государством» в данном регионе пошло вразрез с интересами курдских радикалов, история вражды с которыми тянется с 80-х годов прошлого века.

Как переедет агентство Aleppo AMC, силы сирийского армии взяли под свой контроль город Найраб в восточной части Идлиба после ожесточенных столкновений с боевиками вооруженной оппозиции. Как передает источник, военнослужащие также штурмом взяли штаб-квартиру боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

Корреспондент информационного агентства Step News сообщил, что с начала дня прекратил свою работу нефтеперерабатывающий завод «Коноко». Завод расположен на востоке провинции, который находится в оккупации боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) и сил международной коалиции во главе с США, которые спонсируют деятельность курдских боевиков. Как сообщает источник, рабочие объявили забастовку с утра. Причиной их недовольства стало низкое жалование. По данным местных источников, рабочие требуют перерасчета заработной планы в долларах вместо сирийского фунта. В настоящее время средняя заработная плата рабочего завода составляет 80-100 тысяч сирийских фунтов (приблизительно 10 тысяч рублей). При этом общий ежемесячный доход американских войск и SDF с нефтегазовых месторождений оценивается в 90 миллионов долларов.

Как передает портал Deir Ezzor, части отрядов сирийской армии и союзного ополчения проиранского Корпуса Стражей Исламской революции покинули свои позиции в Дейр-эз-Зоре и направились на запад Алеппо, чтобы поддержать наступление сирийской армии на позиции джихадистов, развернутое после серии провокаций со стороны джихадистов, которые укрывались в юго-западных районах на окраине города Алеппо.

Провинция Идлиб

Как передает агентство Rojava Network, сирийская армия достигла окрестностей города Серакиб и заняла позиции в километре от него. Местные источники сообщают, что сельскохозяйственные угодья и силосные башни уже под контролем правительственных сил, которые стягивают подкрепление для грядущего штурма позиций радикалов.

Источник также сообщил, что ВВС Сирии продолжают наносить точечные удары по опорным пунктам боевиков в районе поселка Найраб и по путям снабжения боевиков на международной трассе М-4.Боевики вооруженной оппозиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» заявили, что противостоят силами сирийской армии и становили наступление правительственной армии в районе поселка Турнаба.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв обстрела в районе Серакиба выросло до восьми. Напомним, утром поступила информация, что четверо турецких военнослужащих погибли и еще девять пострадали при обстреле со стороны сирийской армии. Президент Турции заявил, что в ответ нанесен незамедлительный ответный удар по 46 объектам САА и были ликвидированы три десятка сирийских солдат. Дамаск, однако, отрицает потери среди военнослужащих. Министерство обороны РФ подтвердило, что турецкие истребители даже не пересекали границу Сирии. Позже удалось выяснить, что инцидент произошел по вине турецкой стороны, которая не предупредила о передвижении свои подразделений в идлибской зоне деэскалации Генеральный штаб САА. В результате, во время боевых действий против джихадистов под обстрел попали также и турецкие солдаты.

Провинция Хасака

Как передает новостной портал Alk Habour, в северо-восточной части Хасаки отмечаются интенсификация разведывательных вылетов самолетов международной коалиции. Причины, по которой США увеличивают количество вылетов самолетов-разведчиков пока не называются.

1 Организация запрещена на территории РФ.