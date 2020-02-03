В Госдуме пройдут парламентские слушания по проблеме коронавируса

Москва, 3 февраля. Госдума планирует провести парламентские слушания по проблеме коронавируса. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы обсуждали этот вопрос, договорились подготовить парламентские слушания по этой проблеме. () Постараемся сделать все возможное, чтобы эти слушания состоялись 17 февраля», — сказал Володин.

Он отметил, что тема «находится в повестке», профильный комитет по охране здоровья — в постоянной коммуникации с отраслевым министерством.

«Считаем правильным эту тему обсудить. Вы видите, насколько общество, с одной стороны, напугано этой ситуацией, с другой стороны — не знает, что делать, как себя вести», — обратил внимание председатель Госдумы.

По его словам, в обсуждении примут участие люди, способные дать ответы на возникающие вопросы, а также помочь выработать необходимые решения.

«Это действительно тревожно. Но то, что делает правительство, решения, которые принял президент, говорят о том, что этот вопрос на контроле. Своевременно принято решение о формировании штаба, принято решение о приостановлении сообщения с Китаем, с очагом, где эта проблема возникла», — сказал Володин.

«Наша страна делает все, чтобы защитить своих граждан», — подытожил спикер нижней палаты парламента.

1 февраля президент России Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая. Покинуть китайскую провинцию Хубэй, откуда начал распространяться новый тип коронавируса, выразили готовность 133 россиянина.

Также принято решение с 3 февраля приостановить пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем.