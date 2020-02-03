Лоза сравнил мечтающую покинуть РФ из-за «рожающего быдла» Водонаеву с осьминогом

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева пожаловалась на чрезмерное внимание к себе после того, как назвала «рожающим быдлом» получателей маткапитала. Скандалистка также высказалась о президенте России Владимире Путине, который назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против господдержки семей с детьми. «Я не хочу жить в такой стране», — заявила Водонаева. По мнению музыканта Юрия Лозы, надо прекращать слушать все, что говорит эта женщина.

На повышенное внимание к своей персоне после поста в Instagram о «рожающем быдле» и маткапитале Алена Водонаева пожаловалась в ходе интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?»

«Для меня ситуация непривычна, несмотря на то, что я привыкла к вниманию и я умею от этого внимания укрываться. Никак не думала, что настанет такой момент, когда я буду размышлять: «А как же мне укрыться еще поглубже в свой панцирь от еще большего внимания?» — посетовала экс-участница «Дома-2».

Водонаева заметила, что не может «бояться или еще что-то».

«Просто сидела и пребывала в шоке, что мужчины позволяют себе комментировать подобным образом поведение частного лица. Мне не нравится, что нас, русских людей, если мы что-то корректное в правовом поле скажем, нам за это что-то сделают. Я не хочу жить в такой стране», — заявила она.

Женщина добавила, что глава государства, которого она всегда считала «сексуальным, привлекательным, сильным мужиком», не должен был так реагировать на ее слова, которые она выдает за «мнение народа».

«Разве красиво со стороны президента, не разобравшись (и даже если он разобрался в этой ситуации), так комментировать мнение своего народа?» — спросила Водонаева.

По мнению певца, композитора и поэта-песенника Юрия Лозы, журналистам пора перестать обращать внимание на высказывание бывшей участницы скандального реалити-шоу.

«Кто она такая? Алена Водонаева — это никто. Зачем вы слушаете высказывания людей, которые из себя ничего не представляют. Кто угодно может обижаться на президента и мечтать уехать из России, а она — никто. Если вы покажете мне, что она создала, покажете ее картины, например, или фильмы, еще что-то достойное, то что-то можно было бы говорить. Но она ничего не сделала, просидела на «Доме-2» несколько лет. Это же не повод прислушиваться к ее словам! Это никакое не достижение! Я даже не знаю, как она выглядит. Потому что мне она совершенно не интересна. И всем остальным она должна быть неинтересна», — заметил Юрий Лоза в комментарии Федеральному агентству новостей.

Музыкант считает, что прислушиваться нужно к людям, которые на что-то влияют и формируют общественное мнение. Водонаева, по словам Лозы, к ним не относится, несмотря на 2,1 миллиона подписчиков в Instagram.